Nous avons déjà vu quelques-unes de ses photos sur les réseaux sociaux où il se tient aux côtés des célébrités comme Lionel Messi ou de Capitain America. L’homme derrière ce montage est un congolais du nom de Jalade Roger Mongo.



Jalade Roger Mongo, de qui parle-t-on vraiment ?

Jalade Roger Mongo est un jeune originaire du Congo et âgé de 21 ans. Il suit des études en réseau et télécommunication dans une école privée de Brazzaville. Il est aussi certifié en Digital marketing chez le géant Google et évolue pour l’instant en autodidaxie en infographie, design et vidéographie.

D’où lui vient son amour pour les photomontages ?

Jalade Roger Mongo avoue que sa passion pour les photomontages est née dès l’instant où il a commencé à voir des affiches publicitaires et des photomontages régulièrement sur les réseaux sociaux. Il a donc commencé à nourrir l’envie de faire pareil. Malheureusement à l’époque, il n’avait aucune notion en design et en infographie pouvant lui permettre de réaliser lui-même de tel chef-d’œuvres. La connaissance d’une application dédiée au montage photo lui faisait également défaut.

C’est alors que par curiosité, il s’est rendu sur le Play Store de son téléphone et s’est mis à télécharger toutes les applications qui lui étaient proposées après avoir lancé la recherche « Montage photo ». Un jour, ce faisant, il est tombé sur PicsArt, une application mobile qui permet d’éditer des photos. C’est ce jour-là que tout a réellement commencé pour lui.

Les photomontages, la spécialité de Jalade Roger Mongo

Avec de l’entraînement, notre petit génie réussit à maîtriser PicsArt et se lance à fond dans le photomontage. Au début, il partageait ses créations uniquement sur le réseau social Facebook. Ses créations ont reçu beaucoup de likes et de commentaires encourageants.

Son inspiration lui vient aujourd’hui des films de science-fiction. Toujours par curiosité, il tombe un jour sur Viva Video, Kine Master et sur Filmora. Grâce à ces applications, le jeune congolais réalise beaucoup de photomontages et de vidéos qu’il partage sur sa page Jado Pub qui connaît aujourd’hui du succès et lui attire des clients qui n’hésitent pas à y faire passer des publicités.