Dans un livre publié aux Etats-Unis, des propos attribués à l’actuel Président américain, Donald Trump, et très durs contre Nelson Mandela, ont suscité des réactions en Afrique du Sud.

Ancien avocat de Donald Trump, l’américain Michael Cohen a publié un livre, paru le mardi 8 septembre 2020. Dans lequel ouvrage, le Président américain est qualifié d’ « incompétent », d’ « égocentrique », de « menteur » mais aussi et surtout de « raciste », en particulier à l’égard de feu Nelson Mandela, ancien Président sud-africain s’étant illustré dans la lutte contre l’Apartheid.

En Afrique du Sud, on digère très mal les propos attribués à Trump et rapportés dans ce livre. Selon l’auteur du livre, après la mort de Nelson Mandela, en 2013, l’actuel Président des USA aurait fait l’éloge de l’Apartheid et aurait demandé à Michael Cohorte de lui citer « un Président noir qui n’est pas un trou du cul ». Non sans se convaincre que « Mandela a foutu le pays en l’air. J’emmerde Mandela. Il n’était pas un leader ».

Il n’en fallait pas plus pour faire réagir l’ANC, le parti de Nelson Mandela, au pouvoir en Afrique du Sud. « Trump est un homme clivant, misogyne et irrespectueux. Tous les peuples épris de liberté sont atterrés par ces insultes venant de la part d’une personne qui n’est pas, elle-même, un modèle de leadership compétent », peut-on livre dans le communiqué de l’ANC. Lequel considère qu’il y a eu un net contraste entre Trump et Nelson Mandela. Ce dernier comprenait selon eux, en effet, « la valeur des amitiés internationales ».

A la Maison Blanche, cependant, on considère Michael Cohen, l’auteur de ce livre qui certainement va faire couler de l’encre et de la salive, en Afrique et dans le monde, comme un « menteur qui veut se faire de la publicité ». Seulement, on se rappelle qu’en 2018, Donald Trump avait traité certains pays africains de « pays de merde ». Une sortie du Président américain qui avait fini de créer une vive polémique sur le continent, ponctuée d’une colère sans précédent.