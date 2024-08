IVe édition à Sousse du Festival International des Vidéos de Sensibilisation

Le Festival International des Vidéos de Sensibilisation (FIVS) est la première plateforme mondiale primant des vidéos de sensibilisation. Il va tenir sa 4e édition du 29 août au 1er septembre 2024 à Sousse en Tunisie.

Permettant aux créateurs de contenus venus du monde entier de participer gratuitement aux compétitions afin de sensibiliser et d’éduquer à travers le son, l’image et la culture. Avec pour but la production de vidéos informatives pouvant contribuer à la consolidation des valeurs humaines tel que la tolérance et la fraternité, le Festival vise aussi à la promotion des valeurs environnementales, de santé publique, de sécurisation des biens et personnes, pouvant améliorer le quotidien des jeunes et des habitants de la planète terre.

Le Cameroun bien représenté

Le FIVS, qui se déroule en 3 jours, permet non seulement la promotion et la valorisation du patrimoine local Tunisien, il met également en valeur des films ou courts métrages de sensibilisations venus de part et d’autre du globe, et c’est dans cet optique que Chauffeur désinvolte, court-métrage sorti en 2019 de Brusel Tchouta Foncha, acteur-scénariste-réalisateur camerounais, a été retenu au concours international de cette 4e édition du festival international de vidéos de sensibilisation, lui permettant de représenter le Cameroun à ce festival. Brusel est par ailleurs connu pour certaines des séries auxquelles il a fait don de son talent, telles que Folie d’alcool (en 2020) et Rêve brisé (en 2020).

L’idée que les créateurs peuvent aussi mettre leur génie au service de causes collectives est au coeur de la démarche de ce Festival original auquel il paraît légitime d’accorder un coup de projecteur !