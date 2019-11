Italie : armé d’un couteau, un Marocain sème la terreur dans une gare de Milan

Mercredi soir, un jeune Marocain de 19 ans a été interpellé par la police italienne, alors qu’il semait la panique dans la gare ferroviaire de Sesto San Giovanni, à Milan, armé d’un couteau.

Selon l’agence de la presse italienne ANSA, les faits se seraient déroulés vers 19 heures. Demeurant dans la province de Bergame, le jeune homme a été appréhendé après des cris de secours émis par les voyageurs effrayés. Il aurait intimidé les passants, torse nu et couteau de cuisine à la main, tout en s’écorchant à la poitrine et aux bras.

Après avoir été maîtrisé par les forces de police, il a été conduit à l’hôpital d’urgence pour recevoir les soins appropriés. Des poursuites ont été lancées contre lui pour « port d’arme abusif » sans pour autant que les autorités ne sachent réellement ce qui l’a poussé à agir de la sorte.

Tout récemment, un autre Marocain avait été interpellé en France. L’homme âgé entre 22 et 23 ans se serait rendu dans les toilettes du TGV où il se serait dévêtu et aurait commencé à scander « Allah Akbar », pétrifiant de terreur les voyageurs à bord du TGV, qui a du être arrêté et évacué. Après une fouille minutieuse de près d’une heure, le TGV a pu repartir et le jeune homme lui, a été placé en garde à vue.