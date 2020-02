Île Maurice : neuf personnes sous surveillance à cause du coronavirus

Avec l’arrivée d’un Chinois sur l’île Maurice le 28 janvier dernier, le nombre total de patients sous surveillance à cause du coronavirus s’élève à 9. Le ressortissant chinois a été placé en quarantaine à l’hôpital de Souillac.

Outre les neuf patients sous surveillance qui viennent tous de la Chine, foyer du coronavirus, l’hôpital a également mis en isolement deux autres patients.

Le ministre de la Santé, Kailesh Jagutpal, a expliqué que cette mesure a été prise pour tous les passagers en provenance de Wuhan et de la Chine en général. Toutes les personnes qui débarquent à l’aéroport de l’île Maurice présentant ou non des symptômes sont placées en quarantaine, du moment qu’on sait qu’ils viennent de la Chine. Cette décision a été prise dans le cadre du renforcement des contrôles du coronavirus sur le territoire de l’île et pour renforcer les mesures de vigilance déjà prises.

Le ministre de la Santé mauricien a également tenu à préciser que sur les 9 personnes mises en quarantaine, 6 viennent de la ville de Wuhan. Quant aux patients mis en isolement, c’est la poussée de fièvre qui a motivé la prise de cette décision.

Pour ce qui est des ports de l’île Maurice, le ministre a indiqué qu’aucun bateau n’a été en contact avec la Chine, depuis l’apparition du coronavirus. En effet, la traversée en mer entre les deux pays peut durer plusieurs jours, voire des mois. Quant à l’aéroport de l’île, le service de santé en charge de la détection de la maladie qui y a été mis en place a été renforcé. L’aéroport a été également équipé d’un détecteur thermique à infrarouge.

Enfin, à propos des produits en provenance de la Chine, le docteur Kailesh Jagutpal a tenu à préciser qu’ils ne présentaient aucun risque puisque le coronavirus ne peut se transmettre à travers ces produits. En effet, le virus se transmet seulement par contact direct d’homme à homme.