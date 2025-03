Idrissou Moutari, une figure du football béninois s’éteint

Le monde du football béninois est en deuil. Idrissou Moutari, entraîneur des Requins FC de l’Atlantique et ancien coach des Buffles FC, s’est éteint ce mercredi 5 mars 2025. Son décès, conséquence de problèmes cardiaques et respiratoires, a suscité une vague d’émotion parmi ses proches.

Ses anciens collaborateurs et les acteurs du football local lui rendent hommage.

Un parcours marqué par la passion et la rigueur

D’origine togolaise, Idrissou Moutari a laissé une empreinte indélébile sur le football béninois. Son passage dans plusieurs clubs majeurs du pays, notamment les Buffles FC, l’ASPAC et le Dynamo FC d’Abomey, a été salué pour son engagement et sa rigueur professionnelle. Son travail au sein de ces équipes a contribué à leur développement. Il a forgé sa réputation d’entraîneur exigeant mais juste qui savait alterner discipline et bienveillance.

Idrissou Moutari était reconnu non seulement pour ses compétences techniques, mais aussi pour son rôle de mentor. Son influence s’étend bien au-delà des terrains et marque durablement les carrières de ceux qui ont eu la chance de travailler à ses côtés.

Un père dévoué et un homme respecté

Au-delà du football, Moutari était un père aimant et présent. Son fils aîné, Idrissou Abd Al Ghani, témoigne de l’amour et du soutien constant de son père, qui veillait à ce qu’ils ne manquent de rien et les encourageait à exceller dans tout ce qu’ils entreprenaient. Son exigence et son amour pour sa famille résonnent avec la même intensité que son engagement sur les terrains.

Ce départ laisse un grand vide dans le football béninois. Sur les réseaux sociaux, plusieurs anciens collaborateurs ont exprimé leur tristesse. Idrissou Moutari s’en va, mais son héritage demeure. L’influence de l’ancien coach sur le football béninois et ses enseignements continueront d’inspirer joueurs et entraîneurs pour les années à venir. Son souvenir restera gravé dans les cœurs de ceux qui l’ont côtoyé.