Idriss Déby : « Je disais toujours aux Tchadiens attention, le pétrole est une denrée périssable »

Le Tchad fête, ce mardi 11 août 2020, le 62ème anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. À la veille de cette cérémonie, dans une situation socio-politique déplorable dans la bande sahélo-saharienne, le Président Idriss Déby Itno, a fait un bilan rétrospectif de son pays.

D’une superficie de 1 284 000 km2, le Tchad est le cinquième pays le plus vaste d’Afrique. Il constitue un point de passage entre l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne. Une situation géographique qui lui impose le devoir de faire face au banditisme transsaharien (trafic d’être humain, d’arme et de drogue), mais aussi combattre le terrorisme international. Malgré ces nombreux défis, le pays tente de mettre en place une politique économique viable pour sa population.

Questionné sur le bilan des 62 ans d’indépendance dont le Tchad s’apprête à célébrer demain, mardi 11 août 2020, le Président Idriss Déby Itno a fait comprendre qu’il appartient aux historiens de faire la part des choses. « Économiquement le pays s’adosse sur un plan ambitieux mis en place à partir de 1999 », a déclaré le chef de l’État à RFI. Il précise qu’aujourd’hui, le Tchad vit dans le cadre du Plan national de développement (PND). Un programme dans lequel « 75% de ressources du pétrole ont été injectées dans l’économie du pays ».

Selon le Président Idriss Déby Itno, s’il faut faire un état des lieux économique de ce qui a été fait pendant la colonisation, il sera difficile. Car le peu qui a été construit au temps de la colonisation, la guerre à tout détruit. « À l’heure actuelle, nous avons de l’eau et un élevage assez important », a-t-il indiqué. Il a aussi évoqué le pétrole, qui est sans aucun doute le plus grand espoir des Tchadiens. « Je disais toujours aux Tchadiens attention, le pétrole est une denrée périssable, ne comptez pas sur le pétrole », a-t-il fait savoir. En revanche, il reconnaît que « c’était un choc terrible, mais nous avons tenu ».

Cependant, la stabilisation de la pandémie de Covid-19, l’anéantissement de Boko Haram et l’intervention militaire de l’armée au Sahel, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont mis à l’actif du Président Idriss Deby Itno, selon les militants du Mouvement patriotique du salut (MPS) du Tibesti. Ces derniers estiment qu’il « devrait mériter un titre supérieur que le Maréchal, pour avoir libéré le peuple tchadien de la dictature la plus sanglante de l’Afrique ».