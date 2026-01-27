Hugues Fabrice Zango : le maillot d’un champion entre au Panthéon du sport burkinabè

Le sport burkinabè a vécu, ce lundi 26 janvier 2026, un moment chargé d’émotion et de symboles. Hugues Fabrice Zango, figure emblématique de l’athlétisme africain et champion du monde de triple saut, a officiellement remis au Musée national du Burkina Faso le maillot qui a accompagné ses plus grandes victoires internationales. Par ce geste, l’athlète scelle son héritage et fait entrer son parcours d’exception dans la mémoire collective nationale.

La cérémonie, organisée à Ouagadougou, s’est tenue sous le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, en présence de responsables culturels, sportifs et de nombreux admirateurs. Ce don marque l’ouverture symbolique d’une vitrine dédiée aux champions sportifs burkinabè au sein du Musée national.

Un maillot chargé d’histoire et de sacrifices

Depuis 2024, ce maillot était devenu l’étendard de Hugues Fabrice Zango. Il l’a porté lors de ses sacres mondiaux, aussi bien en salle qu’en plein air, et lors de sa toute dernière compétition internationale. Plus qu’un simple équipement sportif, il incarne une décennie d’efforts, de discipline et de sacrifices. « C’est un maillot qui a beaucoup de sens pour moi », a confié l’ancien athlète, évoquant un objet imprégné de victoires, mais aussi de moments de doute et de résilience. En le confiant au Musée national, Zango a souhaité donner à cet objet une portée qui dépasse sa trajectoire individuelle.

Ce geste patrimonial intervient quelques mois après un événement important de sa carrière. Le 19 septembre 2025, à Tokyo, à l’issue des Championnats du monde d’athlétisme, Hugues Fabrice Zango annonçait officiellement sa retraite sportive. À 32 ans, après plus de dix années au plus haut niveau, le champion du monde et médaillé olympique mettait un terme à une carrière exceptionnelle, sans jamais rompre le lien avec son pays.

À travers ce don, celui que l’on surnomme « l’Étalon volant » adresse un message fort à la jeunesse burkinabè. « J’ai exploité mon talent, mais je suis convaincu qu’il existe des jeunes encore plus talentueux. Il faut se battre aujourd’hui pour rayonner demain et faire rayonner le Burkina Faso », a-t-il déclaré, appelant à la persévérance, au travail et au dépassement de soi.

Une reconnaissance patrimoniale du sport burkinabè

Pour Sabari Christian Dao, directeur du Musée national, la remise de ce maillot consacre l’entrée d’un témoin majeur de l’histoire sportive burkinabè dans les collections patrimoniales. L’objet sera documenté, contextualisé et intégré aux circuits d’exposition afin de raconter au grand public une histoire accessible, porteuse de valeurs cardinales telles que le travail, la discipline et l’engagement collectif.

Le ministre Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a, pour sa part, salué un acte « sobre dans sa forme, mais hautement symbolique et patrimonial ». Selon lui, ce maillot devient un vecteur de mémoire et d’inspiration pour les générations présentes et futures, tout en illustrant le lien étroit entre culture et sport, deux piliers essentiels de la cohésion sociale et du rayonnement du Burkina Faso.

En acceptant ce maillot au Musée national, les autorités burkinabè rendent un hommage mérité à un sportif au palmarès exceptionnel, même au-delà des pistes. En effet, de 2011 à 2025, Hugues Fabrice Zango a bâti l’un des palmarès les plus impressionnants de l’histoire du sport burkinabè. Il totalise six médailles mondiales, dont deux titres de champion du monde, une médaille d’argent et deux de bronze, ainsi qu’une médaille olympique remportée à Tokyo en 2021. À cela s’ajoutent trois titres de champion d’Afrique, deux titres aux Jeux de la Francophonie et deux médailles aux Jeux africains.

En une soixantaine de compétitions internationales, il a décroché 30 victoires et est monté à 44 reprises sur un podium. Parallèlement à sa carrière sportive, il a poursuivi un parcours académique remarquable, devenant docteur en génie électrique en 2023, incarnant ainsi un modèle d’excellence aussi bien intellectuelle que sportive.