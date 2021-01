Huddah Monroe : « Même la reine Elizabeth a des besoins »

La très belle Kényane Huddah Monroe a récemment expliqué que chaque femme a des besoins qui doivent être satisfaits, mêmes les plus influentes au monde. Selon la mondaine et entrepreneuse, « même la reine Elisabeth a des besoins ».

La mondaine populaire et femme d’affaires Huddah Monroe est de retour dans l’actualité, mais cette fois, elle se concentre sur les femmes et explique aux hommes pourquoi ils devraient cesser d’appeler les femmes chercheuses d’or. Huddah Monroe est allée sur sa page Instagram, pour sensibiliser les hommes aux besoins des femmes.

La patronne controversée a fait saloir que chaque femme, y compris la reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, avait des besoins. Elle a exhorté les hommes à s’en tenir aux femmes dont ils peuvent se permettre de s’occuper plutôt que d’en chercher d’autres sur les réseaux sociaux. Selon elle, aucune femme ne se nourrit d’argent.

« Aucune femme n’est une chercheuse d’or. Chaque femme, même la reine Elizabeth a des besoins. Trouvez celle qui correspond à votre standing et limitez-vous à elle ! Arrêtez de fouiner partout », a indiqué Huddah Monroe, qui avait déconseillé récemment aux femmes de donner de l’argent aux hommes, condamnant le fait de partager les dépenses du foyer avec son épouse. « Ils veulent savoir combien gagnent leurs femmes, ils veulent savoir combien, il y a sur les comptes bancaires de leurs femmes », a-t-elle déploré.

« Votre mari ou votre homme n’a aucun commerce avec vos revenus de femme. Ce que je dis est très clair… Vous êtes un appui, pas un fournisseur », a déclaré l’experte en mariage autoproclamé. Elle a expliqué que l’idée même de partager les factures et les responsabilités dans un ménage était absurde et que de nombreuses femmes en sont victimes, parce qu’elles ne connaissent pas mieux. Elle a poursuivi en pointant des hommes qui sont voraces et sont toujours à la recherche de moyens de dépenser l’argent de leurs femmes.