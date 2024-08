Homowo et Chale Wote : quand l’art de rue réveille les esprits ancestraux d’Osu

À Accra, l’art de rue et les traditions ancestrales se conjuguent lors des festivals Homowo et Chale Wote, réveillant les esprits du passé dans le vibrant quartier d’Osu.

De 19 au 25 août 2024, Accra se métamorphose en une scène vibrante où traditions et modernité se sont entrelacées dans un ballet spectaculaire. Le Chale Wote Street Art Festival, bien plus qu’un simple événement artistique, a célébré Homowo, le festival des Gas, au cœur du quartier d’Osu. Cette rencontre inattendue entre art contemporain et coutumes ancestrales a marqué le deuxième jour de cette 14e édition. Cela a plongé les participants dans une atmosphère où le passé résonnait avec le présent.

Les rituels de Homowo qui célèbrent les ancêtres

Homowo, signifiant « huer la faim », est une célébration profonde des Gas, qui commémore la victoire sur les famines et les conflits passés. Cette année, les festivaliers de Chale Wote ont eu l’opportunité de participer à des cérémonies de renouveau, un hommage vibrant aux esprits ancestraux. Ces rituels, qui racontent les récits de migration et de triomphe, ont trouvé un écho particulier dans les œuvres d’art exposées, qui, elles aussi, racontent des histoires de survie et de renaissance.

La journée a également été marquée par le festival « Les géants ne se cachent plus », où l’art urbain a redonné vie aux géants mythiques d’Afuabe Gh. Des installations gigantesques, des peintures murales et des performances ont envahi les rues d’Osu, faisant revivre des légendes souvent oubliées. Cette fusion de l’art et du mythe a captivé les esprits et offert une réflexion sur les luttes historiques et la résilience des peuples du golfe de Guinée.

Chale Wote 2024 : Une exploration artistique du passé et du présent

Le thème de cette année, « Et maintenant la fin de l’empire des horreurs », a donné le ton à une série d’expositions et de performances qui interrogent les récits coloniaux et célèbrent la renaissance des sciences sacrées. À travers des œuvres audacieuses et des performances immersives, Chale Wote 2024 a plongé les participants dans une exploration artistique profonde des origines africaines, tout en rendant hommage à la résilience et à la créativité des peuples du golfe de Guinée.

Au-delà des festivités, Chale Wote s’est aussi engagé dans l’éducation artistique. Des salons et des laboratoires de partage de connaissances ont été organisés, permettant aux jeunes et aux enfants d’interagir avec les œuvres exposées. Cet engagement à transmettre les traditions à la nouvelle génération est le reflet d’une volonté de pérenniser les cultures et les savoirs ancestraux tout en les intégrant dans le monde moderne.