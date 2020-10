Hollywood, Miss Tanzanie 2006 : Wema Sepetu primée aux HAPA Awards

Miss Tanzanie 2006, Wema Sepetu a remporté le prix de la meilleure actrice dans une série télévisée aux Hollywood and African Prestigious Awards (HAPA Awards), dans son rôle de Desire, dans la série « Karma ». Les prix sont destinés à honorer des talents exceptionnels de différents genres.

Annonçant la nouvelle, Wema Sepetu a écrit : « Je me suis senti très chanceuse et bénie d’avoir eu le privilège d’être reconnue dans cette catégorie. Maintenant que je suis la gagnante, je dois juste rendre grâce à Dieu ». Elle a ainsi dédié le prix à ses réalisateurs, aux membres aux organisateurs, à sa mère et à son défunt père.

La cérémonie de remise des prix vise à honorer « les dirigeants des communautés américaines et africaines, des personnalités politiques internationales, des dignitaires, des célébrités et des stars qui sont des pionniers du cinéma, des arts, de la musique et de la comédie ».

Ce prix est donc un grand honneur pour Wema Sepetu (30 ans), Miss Tanzanie en 2006. Elle avait également représenté son pays à Miss Monde 2006, cérémonie qui s’est tenue en Pologne. Plus tard, l’ancienne reine de la beauté tanzanienne s’était lancée dans l’industrie cinématographique.

Soulignons que Wema Sepetu est issue de la famille diplomatique de feu Abraham Sepetu. Elle a obtenu ses études primaires, secondaires et secondaires à l’Academic International School de Dar Es Salaam, en Tanzanie, puis a rejoint l’Université de technologie créative de Limkokwing, en Malaisie, pour suivre des cours de commerce international, pendant un an, puis a abandonné.

En 2013, elle a lancé sa société appelée Endless Fame Production, qui s’occupe de la production de films et de la gestion des artistes. Sa structure a ont géré certains musiciens tanzaniens tels que Mirror et Ally Luna. La société a produit des films tels que Superstar, Unexpected, Day After Death, Family et Heaven Sent.