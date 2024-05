Hassan Benhamza : Meurtrier, « enterré » puis retrouvé au Maroc bien vivant et finalement condamné

Un homme condamné pour un meurtre commis, il y a 13 ans, à Paris, a finalement été retrouvé et jugé. Hassan Benhamza, un Marocain, a été accusé du meurtre de Mehdi Ettir, à Paris, en 2011. Après avoir fui la France et s’être fait passer pour mort, pendant 13 ans, il a finalement été arrêté au Maroc, en juin 2023, et condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en mai 2024.

Le 30 mars 2011, Mehdi Ettir, un jeune homme de 21 ans, a été poignardé à mort dans le 19ème arrondissement de Paris. Une bagarre entre deux groupes de jeunes a dégénéré, et Hassan Benhamza a porté les coups mortels à Mehdi Ettir.

Après le meurtre, Hassan Benhamza a rapidement pris la fuite et s’est réfugié au Maroc, son pays d’origine. Il a ensuite vécu caché pendant 13 ans, utilisant une fausse identité et coupant tout contact avec sa famille en France.

Le faux enterrement

Pour tenter de se soustraire à la justice, Hassan Benhamza a orchestré une supercherie étonnante : il a simulé sa propre mort. Quelques semaines après le meurtre, son frère s’est présenté aux enquêteurs français avec un certificat de décès établi au Maroc, prétendant qu’Hassan s’était suicidé. Pour rendre cette tromperie crédible, la famille a même organisé un faux enterrement au Maroc.

Cependant, les enquêteurs du 2e DPJ de Paris ont rapidement douté de cette version. Ils ont placé la famille sous écoute et ont découvert la supercherie en entendant des éclats de rire lors du retour des prétendues funérailles. Ainsi, malgré cette mise en scène, la police française a toujours été convaincue qu’Hassan Benhamza était en vie. Mais il restait à l’arrêter.

L’enquête et l’arrestation

Malgré les efforts continus de la police française, Hassan Benhamza a longtemps réussi à échapper à la justice. Ce n’est qu’en 2023, grâce à un travail d’investigation minutieux et à la coopération des autorités marocaines, qu’il a finalement été localisé et arrêté.

En mai 2024, Hassan Benhamza a été extradé vers la France et jugé par la cour d’assises de Paris. Il a été reconnu coupable du meurtre de Mehdi Ettir et condamné à 20 ans de réclusion criminelle.

Pour la famille de Mehdi Ettir, cette condamnation marque la fin d’un long calvaire et d’une longue bataille judiciaire. Le meurtre, survenu à la suite d’un différend futile au sujet d’un chien, a profondément marqué les proches de la victime. La persévérance des enquêteurs et la collaboration internationale ont finalement permis de traduire en justice un meurtrier qui s’était cru à l’abri derrière une fausse mort.