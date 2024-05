Harry et Meghan en mission au Nigéria pour soutenir les Invictus Games

Le prince Harry et Meghan Markle sont en visite officielle au Nigeria depuis le 10 mai 2024. Ce voyage de trois jours marque leur premier retour sur le continent africain depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020.

Le duc et la duchesse de Sussex ont toujours entretenu un lien particulier avec l’Afrique. En septembre 2019, ils avaient effectué une tournée remarquée en Afrique australe, visitant le Botswana, l’Angola, le Malawi et l’Afrique du Sud. A cette occasion, ils s’étaient engagés pour des causes chères à leur cœur, comme la protection de la faune, la lutte contre le VIH/SIDA et l’éducation des enfants.

Soutenir les Invictus Games et les anciens combattants

Cette nouvelle visite est placée sous le signe du soutien aux Invictus Games . C’est une compétition sportive internationale dédiée aux blessés et anciens combattants. En effet, le prince Harry, ancien militaire lui-même, est le parrain de cette initiative.

Au cours de leur séjour au Nigeria, Harry et Meghan ont prévu de rencontrer des anciens combattants nigérians, d’assister à des démonstrations sportives et de visiter des projets soutenus par des organisations caritatives locales.

Un accueil chaleureux et des promesses de coopération

Dès leur arrivée à Abuja, le couple royal a été accueilli avec enthousiasme par les autorités nigérianes. Le président Muhammadu Buhari a salué leur visite, soulignant qu’elle « contribuerait à renforcer les relations bilatérales entre le Nigéria et le Royaume-Uni ».

La présence du prince Harry et de Meghan Markle au Nigeria symbolise l’engagement continu du couple envers les causes humanitaires. Mais aussi leur volonté de tisser des liens durables avec le continent africain. Cependant, ils ont renoncé à leurs titres militaires et patronages royaux accordés par la reine Elizabeth II. Cela signifie qu’ils ne peuvent plus représenter officiellement la famille royale lors d’événements publics ou utiliser leurs titres militaires. Mais leur aura reste particulièrement importante apportent une grande visibilité à la problématique défendue par les Invictus Games.