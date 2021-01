Handball : un vol spécial pour la sélection algérienne

L’Algérie participera à la prochaine Coupe du monde de handball en Égypte. Pour ce grand rendez-vous mondial sur le continent africain, les dirigeants algériens ne comptent pas lésiner sur les moyens, pour mettre leur sélection dans les meilleures conditions de voyage.

La sélection algérienne masculine de handball se rendra au Caire à bord d’un avion spécial pour prendre part au Mondial-2021 en Égypte, du 13 au 31 janvier 2021, a annoncé Mohamed Djeraoui, directeur général des Sports au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). « La sélection algérienne ralliera la capitale égyptienne à bord d’un avion spécial les 11, 12 ou 13 janvier en vue de sa participation au Mondial-2021 de handball. Le ministère de la Jeunesse et des Sports n’a ménagé aucun effort en mettant à la disposition de la Fédération algérienne de handball (FAHB) tous les moyens logistique et matériel pour une meilleure préparation de nos représentants au prochain rendez-vous mondial », a-t-il déclaré.

« Le MJS a mis à la disposition de la sélection algérienne un avion spécial pour son déplacement au Bahreïn, mais l’entraîneur national a finalement décidé de faire l’impasse sur ce stage afin de ménager ses joueurs et leur éviter d’éventuelles blessures avant l’entame de la compétition mondiale. Les pouvoirs publics ont toujours répondu favorablement aux sollicitations de la FAHB, à l’instar de toutes les fédérations nationales », a affirmé Mohamed Djeraoui.

Cependant, la FAHB aurait bénéficié d’une enveloppe financière de 45 millions de dinars (181,8 millions FCFA), émanant du compte d’affectation spéciale pour l’année 2020, destinée à la préparation des athlètes en vue des Jeux olympiques 2021 à Tokyo et les Jeux méditerranéens d’Oran 2022, ainsi qu’une autre rallonge financière estimée à 19,5 millions dinars (78,8 millions FCFA), consacrée à la préparation des équipes nationales, selon l’APS.

L’Algérie débutera son tournoi le 14 janvier prochain, par un sulfureux derby face au voisin du Maroc, pour le compte de la 1ère journée du groupe F. Par la suite, les Verts vont en découdre avec l’Islande (16 janvier) puis le Portugal (18 janvier).

