Handball (Mondial 2021) : Algérie / Portugal et Islande / Maroc, à quitte ou double !

Après sa lourde défaite samedi face à l’Islande (24-39), la sélection algérienne de handball tentera de réagir face au Portugal, leader du groupe F, ce lundi (17h00 GMT), dans le cadre de la 3ème journée. Le Maroc, qui n’a pas encore enregistré la moindre victoire dans ce tournoi, essayera à son tour de surprendre l’Islande, dans l’autre rencontre du groupe.

Vainqueurs sur le fil pour son entrée en lice, jeudi, face au Maroc (24-23), les Verts ont joué l’un de leurs pires matchs dans ce Championnat du monde face à des Islandais (24-39), samedi, lors de leur 2ème journée dans le groupe F. Ce lundi, les hommes d’Alain Portes, sont déterminés à réaliser un exploit devant le Portugal, leader du groupe, avec deux victoires en autant de sorties.

« On ne peut pas espérer grand-chose dans le handball de haut niveau sans agressivité. J’espère que les joueurs retiendront la leçon et qu’on va montrer un nouveau visage dès le prochain match », a réagi le technicien Alain Portes.

Même si l’Algérie a déjà validé son billet pour le tour principal, grâce à son succès face aux Marocains, il n’en demeure pas moins qu’elle est appelée à éviter un autre naufrage et sortir un bon jeu, histoire de réhabiliter l’image du handball algérien. Le Maroc, qui n’a pas encore enregistré la moindre victoire dans ce tournoi, essayera à son tour de surprendre l’Islande, dans l’autre rencontre du groupe F (19H30).

Terrible désillusion pour la Tunisie dans le groupe B. Alors qu’ils menaient de 2 buts face au Brésil à 40 secondes du terme, les Tunisiens se sont fait rejoindre puis de croire à une victoire au buzzer. Les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de 32-32, à l’issue d’un match dingue.

Par ailleurs, le match entre l’Allemagne et le Cap-Vert est annulé en raison de deux cas de Covid-19 dans l’effectif de l’archipel, qui n’a pu amener que 11 joueurs en Égypte et n’a donc plus assez de joueurs, a annoncé samedi la Fédération internationale (IHF). L’Allemagne remporte donc par forfait (10-0) ce match de la 2ème journée du premier tour prévu dimanche et se retrouve déjà qualifiée pour le tour principal.

Résultats 2ème journée

Groupe H

Samedi 16 janvier 2021

Biélorussie / Corée du Sud 32-24

Groupe E

Samedi 16 janvier 2021

Autriche / France 28-35

Suisse / Norvège 25-31

Groupe F

Samedi 16 janvier 2021

Maroc / Portugal 20-33

Algérie / Islande 24-39

Groupe G

Samedi 16 janvier 2021

Égypte / Macédoine 38-19

/ Macédoine Chili / Suède 26-41

Groupe C

Dimanche 17 janvier 2021

Qatar / Japon 31-29

/ Japon Angola / Croatie 20-28

Groupe A

Dimanche 17 janvier 2021

Cap-Vert / Allemagne 0-10 forfait

Hongrie / Uruguay 44-18

Groupe B

Dimanche 17 janvier 2021

Tunisie / Brésil 32-32

Pologne / Espagne 26-27

Groupe D

Argentine / Bahreïn 24-21

/ Bahreïn RD Congo / Danemark 19-39

Programme 3ème journée

Groupe H

Lundi 18 janvier 2021

14h30 Corée du Sud / Russie

Groupe G

Lundi 18 janvier 2021

1430 Macédoine / Chili

Groupe E

Lundi 18 janvier 2021

17h00 France / Suisse

Groupe F

Lundi 18 janvier 2021