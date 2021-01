Handball : les Tunisiens Hosni et Chouiref écartés du groupe pour indiscipline

La Tunisie participera au prochain du championnat du monde de handball 2021 (13 janvier – 1er février) en Égypte, sans Oussama Hosni et Marouane Chouiref. Les deux joueurs ont été écartés du groupe pour le dernier stage de préparation à Nabeul du 3 au 9 janvier, en raison d’indiscipline.

La commission des sélections nationales de la fédération Tunisienne de handball a décidé, samedi 2 janvier, au cours d’une réunion, d’écarter Oussama Hosni et Marouane Chouiref, pour le dernier stage de préparation à Nabeul, du 3 au 9 janvier, en raison d’indiscipline. « Les deux joueurs sont écartés. Et ce, en raison de leur comportement irresponsable et inacceptable au cours du tournoi international du Qatar, qui s’est déroulé du 21 au 25 décembre dernier », explique la FTHB, sur sa page officielle facebook, ce dimanche 3 janvier 2020.

Il a été également décidé d’ouvrir une enquête à l’encontre des deux joueurs et de transférer leur dossier à la commission fédérale de discipline en application de l’article 188 des règlements généraux de la fédération. Cependant, le sélectionneur national tunisien, Sami Saïdi, a communiqué dimanche, la liste des 21 joueurs pour le stage de Nabeul qui sera ponctué par trois matchs amicaux face au club français de la Star Ligue, Ivry, les 5, 7 et 9 janvier 2021.

Sur la liste de 21 joueurs convoqués, figurent 7 expatriés. Il s’agit d’Oussama Jaziri (Al Ahly, Égypte), Mohamed Soussi (Tremblay, France), Mehdi Harbaoui (Sélestat, France), Amine Bannour (Dinamo Bucarest, Bulgarie), Khaled Haj Youssef (Duhail, Qatar), Jihed Jaballah et Anouar Ben Abdallah (Tatran Presov, Slovaquie).

Après ce stage, l’équipe nationale tunisienne se rendra, le 12 janvier, au Caire où elle disputera le premier tour du Mondial 2021, dans le groupe B avec la Pologne (15 janvier), le Brésil (17 janvier) et l’Espagne (19 janvier).

Liste des 21 joueurs convoqués

Marouane Megaiez (Club Africain), Mosbah Sanai (Club Africain), Youssef Mâaref (Espérance Tunis), Hazem Bacha (Espérance Tunis), Skander Zaied (Espérance Tunis), Ramzi Majdoub (Espérance Tunis), Marwen Soussi (CS Sakiet Ezzit), Ghassen Toumi (CS Sakiet Ezzit), Issam Rezig (Étoile du Sahel), Amine Darmoul (Étoile du Sahel), Ghazi Ben Ghali (Étoile du Sahel), Fredj Ben Tekaya (AS Téboulba), Rami Fekih (AS Téboulba), Islam Jebali (AS Hammamet), Oussama Jaziri (Al Ahly, Égypte), Mohamed Soussi (Tremblay, France), Mehdi Harbaoui (Sélestat, France), Amine Bannour (Dinamo Bucarest, Bulgarie), Khaled Haj Youssef (Duhail, Qatar), Jihed Jaballah (Tatran Presov, Slovaquie), Anouar Ben Abdallah (Tatran Presov, Slovaquie)