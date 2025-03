Hamza Feghouli s’éteint : l’Algérie pleure la disparition de l’icône

Pilier du cinéma et du théâtre algériens pendant plus d’un demi-siècle, Hamza Feghouli s’est éteint ce 28 mars 2025 à l’âge de 86 ans après un long combat contre la maladie. Figure emblématique incarnant l’âge d’or de la culture populaire algérienne, ce comédien de génie laisse derrière lui une œuvre riche et un public orphelin de son talent unique. Portrait d’un artiste immortel qui a su toucher le cœur de plusieurs générations.

L’Algérie est en deuil. Hamza Feghouli, immense figure du cinéma et du théâtre algériens, est décédé ce 28 mars 2025 à l’âge de 86 ans. Véritable monument de la culture populaire, il a marqué de son empreinte des générations de téléspectateurs par son talent et son charisme. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur des Algériens, tant son nom résonne comme celui d’un artiste intemporel, capable de faire rire et de toucher les cœurs même dans les moments les plus difficiles.

Une carrière artistique hors norme

Né le 11 septembre 1938 à Tiaret, Hamza Feghouli a su conquérir le public grâce à son jeu subtil et à sa capacité à incarner des personnages mémorables. Parmi ses rôles les plus emblématiques, celui de « Mama Messaouda » reste gravé dans la mémoire collective, tant ce personnage a su captiver par sa spontanéité et son humanité.

Sa carrière, riche et diversifiée, l’a mené sur les planches comme sur les plateaux de tournage. Au cinéma, il s’est illustré dans des productions marquantes comme « Le Clandestin » (1989), où il interprétait le rôle de Quidam El Zaddam, ou encore « L’Honneur de la tribu » (1993), dans lequel il incarnait Moulay, le boucher.

Sur le petit écran, son talent a rayonné dans les séries télévisées « Dar El Djirane » (2012) et « Boudhou » (2013-2016), qui ont confirmé sa popularité et consolidé son statut d’acteur incontournable dans le paysage audiovisuel algérien. Sa présence à l’écran, marquée par une authenticité rare, lui a permis de créer une connexion unique avec le public algérien de toutes générations.

Ces dernières années, Hamza Feghouli a livré un combat acharné contre la maladie. Malgré des périodes d’amélioration, notamment lors de son hospitalisation en 2023 à l’EHU d’Oran, l’acteur n’a malheureusement pas pu remporter ce dernier combat. Sa disparition, bien que redoutée, a plongé le pays dans une profonde tristesse.

L’hommage solennel du président Tebboune

À l’annonce de son décès, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a tenu à saluer la mémoire de cet artiste d’exception par un message officiel empreint d’émotion:

« En cette douloureuse épreuve, Monsieur le président de la République présente ses sincères condoléances et exprime sa profonde compassion à la famille du défunt, ainsi qu’à l’ensemble de la famille artistique et culturelle, suite au décès de l’une de ses figures les plus marquantes, qui a marqué de son empreinte les esprits des Algériens durant plusieurs décennies, grâce à son talent immortalisé dans des œuvres artistiques profondément gravées dans nos mémoires, apportant de la joie au public, notamment dans les moments difficiles, se distinguant ainsi de par sa place de choix parmi les artistes et l’ensemble des Algériens. »

Cet hommage présidentiel souligne l’importance nationale de Hamza Feghouli, véritable patrimoine vivant dont l’œuvre a transcendé les époques et les circonstances politiques.

Un héritage artistique impérissable

Le parcours exceptionnel de Hamza Feghouli constitue un héritage précieux pour les générations futures d’artistes algériens. Mais c’est aussi l’homme qui est célébré aujourd’hui : sa générosité, son accessibilité et son humilité ont fait de lui une figure profondément aimée du public. Nombreux sont les témoignages qui affluent depuis l’annonce de sa disparition, évoquant des rencontres marquantes ou des souvenirs familiaux liés à ses apparitions à l’écran.

En ces heures de recueillement, l’Algérie rend un dernier hommage à l’un de ses fils les plus talentueux, artiste complet qui aura su capturer l’essence de l’identité algérienne et la restituer avec une justesse touchante. Son œuvre continuera d’inspirer et d’émouvoir, perpétuant ainsi sa présence dans le cœur de millions d’Algériens.

Que son âme repose en paix.