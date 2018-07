Hammam, symbole d’un monde

Hammam, littéralement source de chaleur, désigne le bain public. Véritable institution dans les pays arabes, sa vocation dépasse de beaucoup la simple fonction hygiénique. Découverte d’un lieu.

« Hammam », c’est par ce terme que l’on désigne le bain public arabe. Littéralement, le mot signifie « source de chaleur ». Le lieu est composé de plusieurs salles successives chauffées traditionnellement par un système au feu de bois. La vapeur d’eau envahit les salles et les sature à 100% d’humidité.

Le hammam, l’héritier des thermes grecs et romains, était déjà à l’époque byzantine une institution solidement ancrée. Mais, c’est avec l’avènement de l’Islam que la cérémonie du bain va prendre une importance jusque là inégalée. Pour preuve, Bagdad au temps de sa splendeur en comptait près de 30 000. Avec l’expansion musulmane, les établissements de bain fleuriront du Proche Orient à l’Andalousie en passant par l’Afrique du nord.

Un espace initiatique

Le hammam est incontournable dans les pays arabes, et chaque quartier possède le sien. Ces établissements sont souvent ouverts aux hommes comme aux femmes, chacun des sexes devant respecter des horaires particuliers afin de ne jamais se croiser. La mère peut toutefois y entrer avec son fils tant que celui-ci n’est pas pubère. Ce stade passé, le garçon prendra le chemin du hammam pour hommes, symbole fort de son passage à l’âge adulte.

Le hammam a une vocation qui dépasse la simple hygiène. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il remplit une fonction sociale attestée pour les femmes, comparable à celle du café pour les hommes. Les femmes, qui se rendent en groupe au bain, y trouvent un espace de liberté. Elles discutent de leurs problèmes, échangent leurs points de vue, ou encore parlent de leur intimité.

La coutume arabe veut aussi qu’une jeune fille, avant de prendre époux, aille au bain avec les femmes de sa future belle famille. Une manière pour ces dernières de « jauger la marchandise ». Deux jours avant la cérémonie officielle, la future mariée passera également une journée au bain en compagnie de ses amies et des membres féminins de la famille. Journée symbole de purification et de passage à une autre vie.

Le premier institut de beauté

Véritable moment de détente et de plaisir, le hammam est aussi le lieu privilégié pour prendre soin de son corps en douceur. En effet, il remplit avant tout une fonction hygiénique, aspect sur lequel insiste l’Islam. La chaleur humide que dégage le lieu permet d’éliminer efficacement les toxines, de calmer les tensions musculaires et d’évacuer le stress. Sous l’action de la température, qui est dans chaque pièce plus élevée, les pores s’ouvrent et l’épiderme est débarrassé plus aisément des impuretés.

La séance au hammam est un rituel pour les femmes. On y vient avec son seau contenant un ensemble de produits traditionnels. Le gant de crin, ou kis, instrument parfait de gommage, aide à éliminer les cellules mortes, le hénné permet de colorer mais surtout de revitaliser sa chevelure, le ghassoul (rhassoul), sorte de pâte noire très épaisse et onctueuse fait lui office de savon et affine le grain de la peau. Chacune est libre de prendre soin de son corps comme elle l’entend, mais une femme, nommée harza, vous proposera toujours ses services pour vous laver, vous procurer un massage qui vous tonifiera la peau ou parfois vous épiler au moyen d’une texture à base de miel et de sucre.

Quelques institutions rajoutent de petits bacs d’essences d’eucalyptus ou de pin dans les pièces. En plus des vertus apaisantes et relaxantes du hammam, s’ajoute alors les vertus médicinales. Très recommandé en cas de rhume, il permet de décongestionner avec résultats les bronches.

Une folle envie de s’étendre et de rejoindre les bras de Morphée fait généralement suite à la séance au hammam. De quoi prolonger les bienfaits !