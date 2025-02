Hakimi régale, Paris déroule : le show du Marocain porte le PSG vers les sommets

Dans un choc électrique au Groupama Stadium, le Paris Saint-Germain, porté par un Achraf Hakimi en état de grâce, a fait plier l’Olympique Lyonnais (3-2) dimanche soir. Le latéral marocain, auteur d’un doublé magistral, a démontré pourquoi il est devenu l’arme fatale du leader de Ligue 1.

Le film de la soirée ressemble à un scénario hollywoodien avec Hakimi dans le rôle principal. Sur une pelouse capricieuse qui aurait pu jouer les trouble-fêtes, le Marocain a transformé chaque accélération en danger permanent. C’est d’abord un bijou de finition sur un caviar de Barcola (53e), puis une frappe chirurgicale (85e) qui ont fait chavirer le parcage parisien.

Entre ces deux coups d’éclat du numéro 2 parisien, Dembélé a ajouté sa signature d’une frappe surpuissante qui a fait exploser la lucarne de Lopes (59e). Un festival offensif qui porte la marque d’un PSG en pleine confiance, désormais confortablement installé sur son trône de leader avec 13 points d’avance sur son dauphin marseillais.

Pourtant, ce qui semblait être une soirée de gala a failli virer au cauchemar dans les dernières minutes. Les Lyonnais, portés par un Mikautadze en mode supersub, ont réveillé un Groupama Stadium léthargique. D’abord par Cherki (83e), puis par Tolisso (90+2e), ils ont fait trembler l’édifice parisien. Il a fallu un Donnarumma version rempart pour stopper la dernière tentative de Lacazette (90+7e) et préserver ce succès capital.

Cette victoire, au-delà des trois points, envoie un message fort avant le rendez-vous européen face à Liverpool en Champions League. Avec un Hakimi dans cette forme étincelante, le PSG peut voir venir face au leader de la Premier League. Le Marocain, véritable poison pour les défenses adverses, cumule désormais performances XXL et statistiques affolantes. Une masterclass qui fait de lui, plus que jamais, l’homme fort de ce PSG version 2024.

Pour Lyon, malgré une réaction d’orgueil qui aurait mérité meilleure fortune, la soirée laisse un goût amer. Mais c’est bien Paris, et surtout son latéral de feu, qui ont écrit l’histoire de ce dimanche soir. Hakimi, par son doublé et son influence, a confirmé qu’il était bien plus qu’un simple défenseur : un dynamiteur capable de faire basculer les plus grands matchs.