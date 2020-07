Habib Maroan, ex-manager du Yôrô : DJ Arafat « s’est suicidé…»

DJ Arafat, de son vrai nom Ange Didier Houon, considéré comme l’un des plus grands chanteurs d’Afrique subsaharienne et également appelé le roi du coupé-décalé, du fait de son influence considérable sur la culture musicale ivoirienne, a quitté ce bas monde, le 12 août 2019, à 33 ans. À quelques semaines du premier anniversaire de son décès, son ex-manager Habib Maroan, vient de faire une grosse révélation aux fans.

« Comment lui, un artiste international se retrouve à Ivoire mix tv pour la promo d’un de ses tubes alors que normalement c’est sur Trace il devait se retrouver pendant que eux le boycottent, les gens l’avaient fermé de partout. On racontait même qu’il ne gagnait plus de spectacle, Yôrô est mort de dépression. On a tous pensé qu’il était trop fort pour résister à tout, alors que derrière cet homme dur qu’il nous montre, il y avait un ange qui avait aussi besoin de notre protection à tous car c’était notre favori », reconnaît l’ex-manager de DJ Arafat.

« Mais à un moment, on ne lui montrait plus cela. On l’insultait, le critiquait de partout. Même quand il avait raison, sans savoir que son comportement était sa façon à lui de mettre toujours le niveau du game coupé-décalé très haut. La preuve, il n’est plus, et personne n’arrive à le faire. Le niveau a baissé. Le maître des buzz n’est plus. A vrai dire, Yôrô était une super star victime de sa venue trop tôt dans un monde au milieu showbiz trop jeune pour sa trempe », avoue celui qui semble avoir beaucoup de regrets.

« Booba le fait en Europe et ça réussi pourtant, ses fans l’aiment toujours… Mais nous, nous avons contribué à tuer notre Booba. Qui donc autre que Yôrô, dans le coupé-décalé, peut rivaliser avec les autres artistes internationaux des autres pays ? Personne ! Je dis bien personne», a fait comprendre Habib Maroan.

À quelques semaines du premier anniversaire de la mort de DJ Arafat, la Résidence Orchide de Cocody s’apprête à recevoir la Chine Populaire (les fans de l’artiste ivoirien), pour lui rendre un vibrant hommage.