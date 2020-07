Guinée : une dame et son bébé tués dans un accident à Kintinia

Un accident spectaculaire s’est produit hier mercredi, dans la commune rurale de Kintinia, relevant de la préfecture de Siguiri. Quatre membres d’une même famille ont été victimes de la route. Deux d’entre eux ont trouvé la mort. Il s’agit d’une femme et de son bébé. Les deux autres ont été grièvement blessés.

C’est un camion benne qui a percuté une moto, conduite par un Oussou certains Condé, père de famille de 51 ans, qui rentrait d’une mine d’or, selon Guineematin. Il supportait ses deux épouses dont une qui avait son bébé sur le dos. Après la collision avec ce véhicule poids lourd, le bébé de 8 mois a rendu l’âme sur le coup et sa mère, du nom de Bintou Fofana, a succombé à ses blessures au centre de santé de Kintinia. En revanche, Oussou Condé et sa première femme, Adjara Condé, ont survécu, mais ils ont été grièvement blessés.

« Après avoir travaillé à la mine d’or jusqu’à 18 heures, on rentrait à Boukaria. À un certain niveau, on a trouvé un camion qui était stationné au bord de la route. Dès que je l’ai dévié, je me suis retrouvé en face d’un autre camion benne qui venait sur le sens inverse. Il a percuté notre moto et nous sommes tombés. Sur le champ, mon enfant de 8 mois a rendu l’âme. Sa mère aussi est décédée au centre de santé. Ma première femme et moi, on s’en est sortis avec des blessures », a expliqué Oussou Condé, sur son lit d’hôpital, au centre de santé de Kintinia.