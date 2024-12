Guinée : scènes de chaos à N’Zérékoré à l’occasion d’un match de football

En Guinée, un match de soutien au chef de la junte guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, dégénère et vire au drame. Le bilan humain est particulièrement lourd.

Une centaine de morts. C’est le chiffre qui ressort du dernier bilan présenté par un médecin de l’hôpital régional de N’Zérékoré, en Guinée, à l’Agence France-Prese (AFP). « Il y a une centaine de morts. Des corps sont alignés à perte de vue dans l’hôpital. D’autres sont allongés à même le sol dans les couloirs. La morgue est pleine », a-t-il déclaré.

Un match de foot qui vire à la tragédie

Un bilan qui, bien évidemment, reste à confirmer de source officielle. Tout est parti de la contestation d’une décision de l’arbitre officiant la finale du tournoi « Général Mamadi Doumbouya » lancé depuis le 16 novembre. Le match opposait l’équipe de Labé à celle de N’Zérékoré qui accueillait la rencontre. Un penalty accordé à la 83e minute de jeu alors que les deux équipes étaient à égalité aura été la goutte d’eau ayant fait déborder le vase.

#Guinée | La finale d'un tournoi de football de soutien à la junte tourne au drame à N'zérékoré, au sud du pays. Au moins 10 morts, selon des sources, dont la plupart sont des enfants. L'appréciation de certaines décisions de l'arbitrage au cours du match qui opposait l'équipe…

Une pluie de projectiles a commencé à se déverser sur la pelouse entraînant un chaos auquel les forces de l’ordre ont voulu mettre un terme en faisant usage de gaz lacrymogènes. Un affrontement général s’en est suivi avec des scènes de bousculades. Les manifestations de colère se sont poursuivies dans la rue entraînant la mise à feu du commissariat du 1er arrondissement de N’Zérékoré.

Le Premier ministre tempère

La réaction du gouvernement à travers le Premier ministre, Bah Oury, ne s’est pas fait attendre. « Le gouvernement déplore les incidents qui ont émaillé le match de football entre les équipes de Labé et N’Zérékoré cet après-midi à N’Zérékoré . Lors de la bousculade, des victimes sont enregistrées. Les autorités régionales sont à pied d’œuvre pour rétablir le calme et la sérénité au sein de la population », a-t-il tweeté. Et d’ajouter : « Le gouvernement suit l’évolution de la situation et réitère son appel au calme afin que les services hospitaliers ne soient gênés dans l’apport des premiers secours aux blessés. Les autorités morales de la ville sont priées de concourir aussi à la restauration de la quiétude sociale. Le gouvernement publiera un communiqué lorsqu’il aura recueilli toutes les informations pertinentes sur ces malheureux incidents ».

Depuis quelques semaines, des tournois de cette nature sont organisés un peu partout en Guinée pour témoigner du soutien des populations au chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya. La date de la prochaine Présidentielle n’est pas encore connue, mais la candidature du chef de la junte semble de plus en plus évidente. Cela en dépit des prescriptions de départ de la Charte du CNRD qui interdisait à tous ses membres de se porter candidats à la moindre élection qui sera organisée. Cependant, comme le montre le match qui a dégénéré, la situation sécuritaire du pays est particulièrement tendue.