Guinée : fou amoureux d’Eudoxie Yao, Grand P menace ses rivaux

Atteint de progeria qui lui a donné un physique particulier, l’artiste guinéen Moussa Sandiana Kaba alias «Grand P», n’a d’œil que pour la bombe ivoirienne, Eudoxie Yao. Il n’accepte pas que des gens rodent autour d’Eudoxie Yao qui, à l’en croire, est sa femme. Cela, l’un de ses compatriotes, un artiste guinéen, l’a appris à ses dépens.

Les provocations également, «Grand P» ne supporte plus. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, il a dévoilé, dans une vidéo en direct sur sa page, les raisons de sa colère contre son compatriote Djani Alfa qui semblait faire les yeux doux à Eudoxie Yao. « Celui qui prend ma femme Eudoxie aura affaire à moi. Trop c’est trop. Chaque jour, quelqu’un me provoque », a-t-il mis en garde, non sans confier que la belle Ivoirienne est sa femme. « Eudoxie, c’est ma femme ! Elle est à moi seul », a-t-il révélé.

«Grand P» a ainsi mis en garde son compatriote qui ferait les yeux doux à Eudoxie Yao. Il révèle qu’il n’hésiterait pas à le faire enfermer s’il continuait à déclarer sa flamme à la «go bobaraba». « Si tu ne la laisses pas ma femme, je vais t’enfermer un jour », a-t-il menacé non sans marteler qu’il n’aime pas les foutaises. « Eudoxie ne veut pas de toi. Je n’accepte pas les foutaises. Laisse ma femme Eudoxie », a-t-il prévenu.

Très persuadé que la ravissante Eudoxie Yao l’aime autant qu’il l’aime, «Grand P» a dit être le seul véritable amour de « la femme la plus influente d’Afrique ». « Eudoxie ne veut pas de toi, tu te trompes », a-t-il clarifié.

Pour rappel, Eudoxie Yao avait reçu beaucoup de cadeau au lendemain de la célébration de son anniversaire dont deux bolides : des voitures Hummer. Mais, «Grand P» a aussi manifesté son envie d’offrir une troisième voiture à sa « bombe ivoirienne », qui était venue un moment en Guinée où les deux stars avaient trouvé un intérêt à être ensemble.