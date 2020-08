Guinée Equatoriale : le Covid-19 contraint le gouvernement à la démission

Face à une crise sanitaire persistante due à la pandémie de covid-19, le gouvernement équato-guinéen a été contraint à la démission.

Le gouvernement de la Guinée Equatoriale a remis, vendredi 14 août, sa démission au Président Teodoro Obiang Nguema, lors d’un Conseil des ministres extraordinaire, a annoncé la Primature, dans un communiqué. Selon RFI, le Président a déploré « que le gouvernement sortant n’ait pas rempli ses fonctions ou atteint les objectifs programmés ».

« Le gouvernement se voit obligé de prendre des mesures de rigueur pour compenser une possible insolvabilité », a précisé le Président. Le Premier ministre du gouvernement démissionnaire, Pascual Obama Asué, a, pour sa part, affirmé que « la confiance du chef de l’Etat mérite des sacrifices ».

En février 2018, le Président avait dissout le gouvernement avant de reconduire à leur poste le Premier ministre et les trois Vice-premiers ministres. Pascal Obama Asué est Premier ministre depuis juin 2016. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les prochains jours par le Président Obiang Nguema.

Cette démission collective du gouvernement de la Guinée Equatoriale arrive dans un contexte de crise économique accentuée par la crise sanitaire. Le chef de l’Etat évoque même, dans ce cadre, une possible insolvabilité du pays. Et elle serait principalement due à l’effondrement du cours du pétrole, depuis plusieurs mois maintenant, à cause de la pandémie de Coronavirus qui persiste. En effet, le gaz et le pétrole représentent plus de 90% des recettes à l’exportation pour ce petit de l’Afrique Centrale.

Pour l’aider à redresser son économie, le FMI a octroyé au pays un prêt de 283 millions de dollars, en décembre dernier. Une aide critiquée par les ONG internationales comme Oxfam et Amnesty international. Elles estiment que ce prêt de l’institution financière doit être conditionné à des résultats concrets du pouvoir équato-guinéen dans la lutte contre la corruption et la pauvreté.