Guinée-Bissau : les résultats provisoires de la Présidentielle confirment le second tour

Le second tour de la Présidentielle en Guinée-Bissau était une perspective prise très au sérieux par les différents état-majors des candidats. Il vient d’être confirmé par les résultats provisoires délivrés par la Commission nationale électorale.

Comme prévu par la loi bissau-guinéenne, la commission nationale électorale vient de publier les résultats provisoires de l’élection présidentielle du 24 novembre 2019. Et ce que la plupart des observateurs entrevoyaient, a été confirmé par ces élections. Il s’agit d’un second tour, qui va définitivement départager les candidats et mettre ainsi un visage sur le nouveau président de la République.

D’après ces résultats provisoires, Domingos Simoes Pereira, le candidat du Parti pour l’Indépendance de la Guinée et du Cap-Vert est arrivé en tête avec 222 870 suffrages, soit un taux de 40,13%. En engrangeant 153 530 voix, soit un taux de 27,65% des suffrages valablement exprimés, Umaro Sissoco Embalo du Mouvement pour l’alternance démocratique (MADEM G-15) est arrivé en seconde position. Soutenu par l’APU-PDGB et le PRS, Nuno Gomes Nabiam n’a pu récolter que 73 063 voix. Ce qui le pace en troisième position, un rang très stratégique dans la suite de la compétition électorale, notamment le jeu d’alliance qui va forcément s’opérer.

L’un des faits marquants de cette Présidentielle bissau-guinéenne est le fait que le Président sortant, José Mario Vaz (Jomav) n’ait pu totaliser que 68 933 soit 12,41% des suffrages, ce qui le hisse à la quatrième place derrière Nuno Gomes. En tout état de cause, il fait partie des faiseurs de roi à l’occasion du second tour, s’il tient vraiment à jouer cette carte hautement politique.

Au regard de ces résultats provisoires publiés par la Commission nationale électorale, force est de constater qu’aucun des candidats n’a décroché la majorité absolue et de ce point de vue, un second tour est inéluctable et il devrait opposer Domingos Simoes Pereira à Umaro Sissoco Embalo.