Guinée-Bissau : début de la campagne électorale pour le second tour de la Présidentielle

C’est parti pour la campagne électorale, dans le cadre du second tour de l’élection présidentielle en Guinée-Bissau, prévu le 29 décembre prochain. Il oppose les deux anciens Premiers ministres du Président sortant, en l’occurrence Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo

La campagne électorale en vue du second tour de l’élection présidentielle en Guinée-Bissaun prévu le 29 décembre prochain, est officiellement ouverte. Et pour la première journée, les deux candidats par ailleurs deux anciens Premiers ministres du Président sortant, José Mario Vaz, en l’occurrence Domingos Simoes Pereira et Umaro Sissoco Embalo, ont tous les deux lancé leurs activités à Bissau. Si Umaro Siccoso Embalo a préféré sillonner les rues de la capitale, son adversaire Domingos Simoes Pereira s’est rendu à l’Université Amilcar Cabral pour rencontrer les étudiants. Après ce signal dans la capitale, les deux candidats vont se lancer à l’assaut des régions de l’intérieur.

Le candidat Domingos Simoes Pereira, soutenu dans ce dernier exercice électoral qui va désigner le prochain président de la République par les trois candidats malheureux que sont Baciro Dja, de Iaio Djallo et d’Idrisa Djalo, était arrivée en tête du premier tour avec 40,13% des suffrages. Quant à Umaro Sissoco Embalo, qui a décroché le soutien de Nuno Nabiam, du Président sortant José Mario Vaz et de Carlos Gomes Junior, il était arrivé en seconde position avec 27,65% des suffrages valablement exprimés. Et à compter de ce jour, 13 décembre 2019, les deux finalistes portent la redoutable mission, chacun en ce qui le concerne, de convaincre les 761 000 électeurs qui vont ainsi les départager au soir du 29 décembre. Une issue très attendue, pour mettre un terme à plusieurs années de crise politique courant depuis août 2015