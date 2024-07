Guerre à l’est de la RDC : le silence de Kinshasa sur l’implication de l’Ouganda

Le dernier rapport des experts de l’ONU sur la guerre à l’est de la RDC continue de faire la Une des médias. Pourtant, dans son dernier communiqué, le gouvernement congolais n’a même pas fait mention de l’Ouganda.

Jeudi 11 juillet 2024, le gouvernement de la République démocratique du Congo (RDC) sort un communiqué sur le dernier rapport des experts de l’ONU sur la guerre à l’est du pays. Dans ce communiqué, seul le Rwanda est visé. « Le gouvernement de la République appelle toutes les nations civilisées, éprises de paix et de justice, ainsi que l’ensemble de la communauté internationale, à prendre des mesures politiques, économiques et judiciaires sévères à l’encontre du Rwanda et de ses dirigeants, dont les troupes opérant en République démocratique du Congo ciblent aussi les Casques bleus et les infrastructures de la MONUSCO qui sont des faits constitutifs de crimes de guerre ».

La RDC dans l’attente d’hypothétiques sanctions contre le Rwanda

Comme depuis plusieurs mois, la RDC attend des sanctions de la communauté internationale contre le Rwanda. Cependant, ces sanctions tardent à tomber, puisque les puissances occidentales se contentent jusque-là de condamner verbalement le Rwanda et d’appeler le pays à retirer ses troupes de la RDC, sans aller plus loin. La RDC persiste donc dans une stratégie qui ne produit aucun effet. Félix Tshisekedi et son gouvernement persistent dans leurs actions en espérant des résultats différents. Il faudra au gouvernement de la RDC changer son fusil d’épaule et entrer en pourparlers avec Kigali dont la supériorité militaire ne semble souffrir d’aucune ambiguïté.

Le silence de Kinshasa sur le cas ougandais : une option de sagesse ?

Ce qui surprend dans le communiqué publié par le gouvernement de la RDC, c’est qu’il ne fait même pas mention de l’Ouganda. Pays dont le rapport a tout de même clairement établi le soutien au M23. Un soutien multiforme. D’une part, les autorités ougandaises ont laissé les troupes du M23 ainsi que leurs alliés rwandais traverser leur territoire pour atteindre la RDC. D’autre part, beaucoup de responsables du M23 ont séjourné au vu et au su des autorités ougandaises dans leur pays. Mais en réalité, ce rapport n’apporte pas une information toute nouvelle aux autorités de la RDC dont les renseignements suspectaient depuis plusieurs semaines un soutien de Kampala au mouvement rebelle déjà appuyé par l’armée rwandaise.

Pourquoi les autorités congolaises gardent-elles le silence sur le soutien de l’Ouganda au M23 ? Plusieurs hypothèses peuvent être mises sur la table. Engagée aux côtés de l’Ouganda dans la lutte contre les rebelles ADF dans les provinces de l’Ituri et du Nord-Kivu, la RDC semble vouloir éviter toute brouille avec cet “allié” et en faire un nouvel ennemi, surtout que le pays peine à faire face au Rwanda. Par ailleurs, il y a un risque sérieux d’embrasement sous-régional qui n’arrangerait personne. Au regard de ces éléments, Kinshasa a certainement choisi la voie de la sagesse à celle de la confrontation. D’ailleurs, avant le communiqué de ce jeudi, la ministre congolaise des Affaires étrangères avait clairement indiqué vouloir privilégier l’option diplomatique concernant le cas de l’Ouganda.