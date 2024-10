Goslow, ou quand Opa crée un bouchon dans le game musical béninois ?

Annoncé depuis peu, le premier EP du prodige de la musique béninoise Opa vient de sortir, jaillissant comme une comète malgré son titre ! « Goslow », le projet de quatre titres d’Opa vient mettre définitivement au devant des projecteurs, le jeune musicien dont le talent n’est plus à prouver.

Il y a du goût ! Il y a du génie ! Oui, chacun des titres qui composent « Goslow » est soigneusement concocté et dénote d’un travail de finesse dont seuls les talents aboutis détiennent le secret. Une folle envie de citer André Suarès qui, dans son ouvrage « Valeurs » dit : « Le goût est le génie du talent »… Pour ainsi décrire la générosité avec laquelle Opa se dévoile au monde.

Chapeau bas pour Steven H. alias « Da Seven T », directeur artistique chez « Witch Entertainment Global » et mentor derrière Opa, pour y avoir cru depuis le tout début. Comme quoi, quand les cieux s’affolent, il faut bien qu’une étoile en allume une autre. Et pour mener à succès ce projet, il a réussi à créer une constellation derrière son protégé.

Qui douterait encore du génie et du sérieux de « Nicki Larson », l’un des meilleurs beatmakers et ingénieurs de son de la sous-région ouest africaine; ou de « Oxmoz », super rappeur, beatmaker et ingénieur du son, ou encore moins de GePhrau (It’s your boy G !), l’un des plus prometteurs beatmakers de cette nouvelle génération ? La liste est longue mais ces quelques noms témoignent amplement déjà de la qualité du travail abattu pour parvenir à cet opus.

Pour vous en convaincre, rendez-vous sur les plateformes de streaming et d’achat de musique. « Yin Ko Yi », « Che Che Che », « Choose you » et « Fi Fi Fi Fi » : les quatre titres de cet album se feront le plaisir de vous raconter en musique le « Goslow » (bouchon) des routes de Cotonou.