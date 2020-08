Gims, le documentaire original présenté uniquement sur Netflix

Il y a quelques heures de cela, l’ex-membre de la Sexion d’Assaut, Maitre Gims, annonçait à ses fans, sur sa page Facebook, qu’un documentaire original qui porte son nom, « Gims », serait disponible à partir du 17 septembre 2020, uniquement sur Netflix France. Dans la foulée, la célèbre plateforme de streaming dévoilait le teaser du film à venir, au public.

« Gims », un véritable voyage intime qui retrace le parcours de l’artiste éponyme

Alors que jusque-là les regards de tous étaient braqués sur son prochain album qui doit paraître en octobre 2020, l’interprète de Sapé Comme Jamais révèle qu’il sera à l’honneur, dans un film dont il est le héro principal. Une nouvelle que ses admirateurs ont d’ailleurs accueillie avec beaucoup d’enthousiasme.

D’après les informations que nous avons recueillies pour le moment, le documentaire intitulé Gims a été tourné par Florent Bodin. Un tournage qui aura duré, en tout, une année. En effet, grâce à ce long-métrage, nous pourrons retracer le parcours du chanteur, de Paris à Marrakech, en passant par les États-Unis, jusqu’à sa ville natale, Kinshasa. C’est en tout cas ce que nous promet la plateforme de streaming Netflix France.

Aussi, cette production des chargés de l’organisation des concerts de l’ex-membre de la Sexion d’Assaut, Black Dynamite et Chahawat, nous donnera-t-elle l’occasion de découvrir les coulisses de l’enregistrement de son album le plus récent « Ceinture Noire » de même que la préparation de sa tournée de feu « Fuego Tour ».

Il faut dire que Netflix mise beaucoup sur les productions d’œuvres cinématographiques réalisées en France, depuis quelques mois. Une stratégie commerciale qui lui réussit plutôt bien, quand on voit le grand succès qu’ont eu les thrillers La Terre et le sang et Balle perdue, sur sa plateforme, pendant la période de confinement. Un exploit que Netflix a, de toute évidence, l’intention de rééditer prochainement, avec ce documentaire sur le parcours de Gims.