Ghana : triste nouvelle pour le « milliardaire » Shatta Bandle

Le milliardaire auto-proclamé ghanéen Shatta Bandle, qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, a confirmé une triste nouvelle via son compte Snapchat, ce mardi, en postant une photo de son père, Alhaji Iddrisu, avec une légende disant « RIP à mon vrai père, mort aujourd’hui ».

Cette malheureuse nouvelle arrive juste après que Shatta Bandle a rejoint AY Poyoo, Ablekuma Nanalace sur une nouvelle chanson « Blessings » d’Akhan, qui a été publiée ce week-end avec ses fans l’applaudissant pour son show sur la piste.

Selon les informations, le père de Shatta Bandle était malade depuis un certain temps, avant de mourir finalement ce matin. Plus de détails n’ont pas encore été donnés sur le décès du « milliardaire » ghanéen Shatta Bandle.

Pour rappel, Idris Firdaus alias « Shatta Bandle » est un jeune Ghanéen atteint de nanisme, mais qui fait le buzz sur les réseaux sociaux, en s’affichant avec les plus belles jeteuses, en exhibant sa fortune et ses biens matériels. Il attise la curiosité des uns et des autres. Certains se demandent encore l’origine de sa fortune. En tout cas, il est l’actuelle star du net qui affole la Toile, à chaque sortie.