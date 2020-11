Ghana : qui est Jasmine Djan, la plus belle femme de… Miss Malaika 2020

L’édition 2020 du célèbre concours de beauté au Ghana, Miss Malaika, a pris fin avec succès. Le samedi 31 octobre 2020, la grande finale s’est déroulée à Accra et Jasmine Djan (20 ans), a été couronnée, devant 9 autres prétendantes. Dans toutes les étapes de la compétition, elle a obtenu des notes plus élevées que les autres femmes.

La nouvelle reine de la beauté Miss Malaika 2020, Jasmine Djan, est étudiante en 2ème année de gestion d’entreprise, à l’Université des études professionnelles d’Accra (UPS). Sa personnalité attirante, son éloquence et son intelligence lui ont valu le prix ultime. Elle succède à Phylis Vesta Boison, lauréate en 2019. Jasmine Djan, pour son prix, rentre chez elle avec la couronne, de l’argent et une voiture toute neuve.

« Époustouflant, incroyable et le vœu exaucé par Dieu. Je dis merci, vous l’avez fait Seigneur, vous m’avez vraiment gratifiée… Je suis tellement submergée d’émotions en ce moment. Maman, papa, je l’ai fait. Mes fans, supporters, qu’est-ce que je peux dire ? Vous m’avez fait confiance, vous m’avez poussé avec vos votes, vous m’avez encouragé avec des mots gentils, et des critiques aussi, elles étaient nécessaires pour me garder en droite ligne », a-t-elle écrit sur sa page Instagram

« Toutes vos contributions dans cette aventure sont très appréciées, au personnel du jury, aux organisateurs, tous affiliés, vous êtes de vrai les meilleurs. Vous avez amélioré la vie d’une demoiselle, j’ai tellement appris de cette aventure. Vous m’avez poussé et j’ai répondu positivement, même là où j’avais tort, vous m’avez guidé et avec détermination, je me suis levée, moi Jasmine Djan, votre reine choisie sera à la hauteur, je ne décevrai pas. Je serai à la hauteur des attentes et je continuerai toujours à ne jamais vous laisser tomber. Je vous remercie beaucoup pour tout », a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, Olga Aduama, 21 ans, étudiante à l’école de pharmacie de l’UG, a terminé première dauphine de la Grande Finale qui s’est déroulée à la Grand Arena. Franklina Shallom, diplômée de 22 ans de l’Université du Ghana, a été classée deuxième dauphine.