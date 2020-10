Ghana : plus de 111 milliards pour soutenir la formation à partir de 2021

Le gouvernement Ghana, par l’intermédiaire du ministère de l’Éducation, a mis de côté 200 millions de dollars (111,6 milliards FCFA), pour soutenir la formation et la création d’entreprise à partir de 2021. La vice-ministre de l’Éducation nationale ghanéenne, Mme Gifty Twum Ampofo, a rassuré que l’argent est déjà disponible et qu’ils n’attendent que le début du nouvel An, pour démarrer.

Selon une vice-ministre de l’Éducation, Mme Gifty Twum Ampofo, les 75% du montant seraient consacrés à la formation en apprentissage, tandis que les 25% restants serviraient à aider les personnes à créer leur entreprise après avoir suivi avec succès la formation.

S’exprimant lors de la 16ème cérémonie de remise des diplômes de masse de l’Association des coiffeurs et esthéticiennes du Ghana (GHABA), branche du Grand Accra, mercredi dernier, le vice-ministre a déclaré que l’initiative serait dans le cadre du programme de développement des emplois et des compétences du Ghana.

« Je ne dis pas que cet argent est en préparation. Le Parlement a approuvé, la Banque mondiale a approuvé et tout ce que nous attendons, c’est l’année 2021 », a-t-elle déclaré.

La cérémonie de remise des diplômes, qui était sur le thème « Identité professionnelle idéale : la clé du toilettage et de la perfection de la beauté au 21ème siècle », a réuni 136 apprenants qui ont suivi avec succès diverses formations d’apprentissage écrites et pratiques à travers la région du Grand Accra.