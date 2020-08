Ghana : Otumfuo II dans sa luxueuse Rolls-Royce avec un nouveau look

L’éminent Otumfuo Osei Tutu II du royaume Ashanti est apparu sur les réseaux sociaux dans sa luxueuse Rolls-Royce, enfilant un costume de mode coûteux avec des coupes fines. La belle bagnole, estimée à environ 500 000 euros, a suscité de jolis commentaires de la part de ses fans et des utilisateurs des médias sociaux.Chef traditionnel de la communauté ashanti, le roi Otumfuo Osei Tutu II, fait partie des souverains traditionnels africains qui ont conservé un certain prestige, malgré la présence d’un État central.

Le souverain, âgé de 68 ans, qui est à la tête de ladite communauté depuis 1999, s’habille dans des tenues traditionnelles royales, en particulier en tissu kente. Mais, il a surpris son monde, en enfilant un costume coûteux avec des coupes fines, dans une photo apparue sur les réseaux sociaux.

Le célèbre dirigeant d’Asanteman a été capturé avec un masque de protection contre la pandémie de la Covid-19, qui sévit toujours dans les pays du monde entier, dans sa luxueuse Rolls-Royce, qui couterait une belle fortune. Cette photo a été prise lors d’un évènement auquel le roi Otumfuo Osei Tutu II avait assisté.

Ce nouveau look d’Otumfuo Osei Tutu II a suscité de jolis commentaires de la part de ses sujets et des utilisateurs des médias sociaux. Pour rappel, le roi Otumfuo Osei Tutu II avait annoncé, au mois d’avril dernier, le lancement d’un fonds de développement de plus 100 millions de dollars américains, pour la communauté ashanti.