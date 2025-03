Ghana : les trois marins chinois portés disparus retrouvés sains et saufs

Soulagement au large des côtes ghanéennes. Trois marins chinois portés disparus après une attaque de pirates contre un navire de pêche ont été retrouvés sains et saufs. L’incident relance les inquiétudes autour de la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, zone toujours exposée aux risques de piraterie malgré les efforts internationaux.

L’alerte avait été donnée après une attaque présumée de pirates contre un navire de pêche au large des côtes ghanéennes. Trois membres d’équipage chinois du Mengxin I, un bateau de pêche enregistré dans les eaux ghanéennes, avaient été portés disparus après l’assaut de sept individus armés. Heureusement, après plusieurs heures d’incertitude, les autorités ont confirmé que les marins étaient sains et saufs.

Une prise d’otages redoutée

L’attaque s’est produite jeudi dernier, peu avant 18h heure locale. Selon les forces armées ghanéennes, les assaillants ont ouvert le feu pour intimider l’équipage, semant la panique à bord. Certains membres de l’équipage ont réussi à se cacher, mais après le départ des pirates, le capitaine, le second et le chef mécanicien, tous chinois, étaient introuvables. Le pire était à craindre, alors que la piraterie reste une menace persistante dans le golfe de Guinée.

Une issue favorable

Face à la situation, les autorités ghanéennes ont rapidement lancé une enquête et collaboré avec leurs partenaires régionaux. L’ambassade de Chine au Ghana a également activé un mécanisme d’urgence pour suivre l’évolution de la situation. Après plusieurs heures d’inquiétude, la nouvelle est tombée : les trois marins ont été retrouvés sains et saufs. Le ministère chinois des Affaires étrangères a salué la coopération avec le Ghana et réaffirmé son engagement à protéger ses citoyens travaillant dans la région.

Cet incident met en lumière une fois de plus les dangers de la piraterie dans le golfe de Guinée, une zone stratégique pour le commerce maritime, mais également un foyer d’activités criminelles. Malgré les efforts internationaux pour endiguer ce fléau, les attaques de pirates continuent d’inquiéter les autorités locales et les entreprises opérant dans la région. L’ONU et plusieurs pays, dont le Ghana, avaient déjà adopté des résolutions pour renforcer la sécurité maritime, mais l’épisode du Mengxin I démontre que la menace reste bien réelle.