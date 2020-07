Ghana : l’émouvant hommage de Shatta Bandle à son défunt père

Même dans une situation de détresse, Shatta Bandle continue de faire le buzz. En effet, il a fait fondre le cœur de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux avec un hommage émotionnel à son défunt père, Alhaji Iddrisu.

Le « milliardaire » ghanéen Shatta Bandle a perdu son père, il y a quelques jours. La nouvelle de la disparition de ce dernier a fait vibrer les réseaux sociaux avec de nombreuses condoléances et des messages compatissants de la part des fans et des sympathisants.

En revanche, le jeune artiste ghanéen Shatta Bandle, n’arrive pas à croire à la disparition de son père, tellement qu’il a été surpris par cet évènement. Il a partagé une photo de son défunt père sur Instagram avec la légende suivante.

« Cela ne m’a jamais semblé vrai quand j’entends des gens dire qu’ils ont perdu leur père. Cela ressemblait à quelque chose qui ne pourrait jamais m’arriver, cela n’a pas l’air si réel jusqu’à ce que vous vous réveilliez le lendemain matin et que vous ne puissiez toujours pas les trouver à côté de vous, c’est quelque chose comme s’ils allaient encore revenir. Je prie Dieu de me donner la force d’accepter cela et de continuer à vivre normalement », a-t-il posté.

Shatta Bandle est attendu pour reprendre goût à cette vie, selon ses nombreux fans sur les réseaux sociaux qui partagent ces moment douloureux avec leur idole.