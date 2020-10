Ghana : l’année académique débutera à partir de janvier 2021

Le Président du Ghana, Nana Akufo-Addo, dans son 18ème discours à la nation, dimanche soir, sur les mesures prises par le gouvernement pour freiner la propagation du Coronavirus, a fait une annonce sur la réouverture des universités. Selon le Président, les universités ghanéennes, dans tous les domaines, seront rouvertes aux nouveaux étudiants et titulaires en janvier 2021.

Cette annonce intervient quelques semaines après que le Président Nana Akufo-Addo a informé que les élèves des écoles primaires, secondaires et secondaires retourneraient à l’école en janvier 2021. Cependant, les élèves des niveau JHS et SHS ont été autorisés à retourner à l’école pour leurs travaux académiques.

« L’assouplissement stratégique, contrôlé, progressif et sûr des restrictions se poursuit, son objectif primordial étant de ramener nos vies et notre économie à la normale. Les étudiants de SHS 2 et JHS 2 sont de retour à l’école, tout comme certains étudiants des établissements d’enseignement supérieur et des collèges. En effet, l’année universitaire pour les nouveaux étudiants et les étudiants titulaires d’un diplôme débutera à partir de janvier 2021 », a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, la limite du nombre de personnes pouvant assister à des fonctions publiques, des conférences…, a été supprimée par le Président. « Le football, la passion de la nation, reviendra dans deux semaines; des enterrements privés, toujours, avec un maximum de cent (100) personnes, sont en cours; et la limite du nombre de personnes pouvant assister à des conférences, des ateliers et des récompenses, a été levée, sous réserve du strict respect des protocoles Covid-19 », a-t-il déclaré.

Depuis l’apparition de la pandémie du Coronavirus en Afrique, au mois de mars dernier, le Ghana a enregistré 47 310 cas positifs, dont 46 618 guérisons et 310 décès.