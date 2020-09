Ghana : John Mahama promet un conseil de développement du cajou

Candidat à la prochaine élection présidentielle au Ghana, John Dramani Mahama a annoncé que les producteurs de noix de cajou recevront une attention et un soutien particuliers, lorsque le NDC reprendra les commandes du pays, au mois de décembre 2020.

John Dramani Mahama a rassuré les producteurs de noix de cajou, des dispositions prises par son parti NDC, qui viserait à apporter une valeur ajoutée aux produits agricoles, afin de gagner plus de revenus et améliorer les conditions de vies des agriculteurs. S’adressant à un rassemblement de chefs et de producteurs de noix de cajou de Brohani dans le district de Tain de la région de Bono, l’ex-Président John Dramani Mahama a promis que la noix de cajou prospérera sous son administration.

« C’est le moment pour les producteurs de noix de cajou. Si vous n’êtes pas dans la noix de cajou, tentez d’obtenir des terres et commencez à cultiver, parce que ce sera une entreprise prospère sous mon gouvernement », a-t-il assuré. L’ancien Président a également annoncé que le NDC introduirait plusieurs interventions pour rendre les producteurs de noix de cajou plus productifs et aussi profiter du commerce.

Selon lui, un Conseil du cajou sera mis en place, similaire à la structure de Cocobod, afin que l’intérêt des producteurs d’anacarde puisse être poursuivi tout en assurant une production améliorée de cajou. Il a également mentionné qu’une usine de transformation de la noix de cajou, sera créée pour assurer une valeur ajoutée, grâce à la transformation de la noix de cajou pour l’exportation. Ce qui mettrait plus d’argent dans les poches des agriculteurs.

Soulignant l’importance de l’agro-industrie, le dirigeant du NDC a déclaré que le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture sera réorganisé en un ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, pour coordonner l’aspect commercial de l’agriculture, au profit des agriculteurs et de la nation.

Par ailleurs, John Mahama a également annoncé que le district disposera d’un centre de mécanisation pour offrir un soutien technique et fournir des équipements tels que des planteuses, des herses, des charrues et des égreneuses aux agriculteurs, pour faciliter leur travail.