Ghana : Jackline Mensah remporte le prix de l’humoriste de l’année

L’humoriste ghanéenne, la plus célèbre sur l’application mobile «TikTok», Jackline Mensah, vient d’être honorée. Elle a reçu son tout premier prix, en tant que plus jeune humoriste de l’année 2020, organisé par le Hall of Teens Awards. La déesse «TikTok», a exprimé ses remerciements à tous ceux qui ont voté pour elle et a promis de rendre fiers tous ses fans. « Merci à tous d’avoir voté pour moi. Merci pour votre soutien. Nous avons remporté le titre du plus jeune comédien de l’année. Je vous rendrai fiers et je vous demande de continuer à me faire confiance. Ce n’est que le début », a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Selon l’humoriste des médias sociaux, elle a découvert «TikTok» en mars 2019 et a pensé que ce serait une bonne idée de l’essayer. Jackline mentionne qu’en grandissant, de nombreuses personnes ont trouvé sa capacité à créer différentes expressions faciales tout à fait remarquable et elle s’est sentie encouragée à l’idée qu’elle ferait bien avec «TikTok». Fait intéressant, Jackline Mensah indique qu’elle a réalisé les vidéos «TikTok» remplies de tant de créativité et d’humour en observant simplement le monde qui l’entoure.

Lycéenne de 19 ans, Jackline Mensah est devenue, par la force des choses, la vidéaste «Tiktok» la plus divertissante du Ghana, grâce à sa créativité. C’est en mars 2019, qu’elle a commencé à mettre constamment du rire sur de nombreux visages avec son art. Elle combine le talent de gonfler occasionnellement la boule oculaire, le mouvement synchronisé du sourcil et des expressions faciales sérieuses à tomber par terre. Pour elle, cela vient naturellement. Les mots. L’acte. Le flair.

Avec plus de 70 000 abonnés sur Instagram et 190 000 sur «TikTok», la technologie a ouvert une voie confortable à la carrière comique de Jackline Mensah, dans la maison de sa grand-mère.