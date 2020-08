Ghana : Jackie Appiah plus suivie que Yvonne Nelson, Juliet Ibrahim, Sarkodie et John Dumelo

Natif de Toronto, capitale de la province de l’Ontario au Canada, Jackie Appiah a prolongé son avance confortable en tant que célébrité ghanéenne la plus suivie sur Instagram. L’actrice a maintenant dépassé les 8 millions d’abonnés sur l’application de partage de photos, un record qu’aucun autre Ghanéen n’a atteint.

Reconnaissant l’exploit, Jackie Appiah a partagé un nouveau message pour le marquer. Elle a posté une photo décontractée d’elle-même, jeudi matin, pour remercier ses followers. « Bisous à 8 millions de followers, incroyables », a-t-elle légendé la photo qui a depuis recueilli plus de 100 000 likes et des centaines de commentaires en une heure.

L’acteur comique ghanéen né à Kalybos, Richard Asante, a félicité la célébrité number one, en ce moment au Ghana, Jackie Appiah, pour avoir toujours été humble malgré son nombre massif dans l’espace numérique et ses richesses. Selon lui, Jackie Appiah est la célébrité la plus suivie au Ghana mais n’affiche pas ses richesses sur les réseaux sociaux.

Richard Asante a subtilement lancé des piques aux célébrités débutantes en utilisant une phrase pour tancer les autres alors qu’il acclamait Jackie Appiah d’être la véritable définition de l’adage que dit « …le silence est d’or ». Les acteurs s’est demandé de manière rhétorique, pourquoi certaines des soi-disant célébrités, qui n’ont pas atteint le niveau de Jackie Appiah, ont pris d’assaut les réseaux sociaux, pour exiber les petites choses qu’elles ont acquises elles-mêmes.,

Outre Jackie Appiah, d’autres célébrités ghanéennes avec beaucoup de followers sur l’application de médias sociaux, sont Yvonne Nelson avec 6,7 millions de followers, Juliet Ibrahim avec 6,2 millions de followers, Sarkodie et John Dumelo avec respectivement 3,8 millions et 3,3 millions de followers.

Pour rappel, Jackie Appiah a reçu plusieurs prix et nominations, y compris les prix de la meilleure actrice dans un rôle de premier plan aux Africa Academy Awards 2010 et meilleure actrice dans un second rôle aux Africa Movie Academy Awards en 2007.