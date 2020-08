Ghana : Gloria Kani trahit le « secret » Tracey Boakye / John Dramani Mahama

L’actrice exclue de Kumawood devenue évangéliste, Gloria Kani, a affirmé que bien que John Dramani Mahama puisse penser que la fille de Tracey Boakye est la sienne, mais qu’il n’est pas le père biologique de cet enfant. L’actrice devenue évangéliste l’a fait savoir dans un flux vidéo en direct très fréquenté sur Instagram, hier mercredi.

Selon elle, Tracey Boakye a de nombreuses relations et a donc été engagée dans d’autres affaires, alors qu’elle sortait avec John Dramani Mahama, il est donc nécessaire que l’ancien Président du Ghana fasse faire un test ADN sur l’enfant. L’actrice devenue évangéliste, Gloria Kani, l’a révélé dans un flux vidéo en direct très fréquenté sur Instagram, hier mercredi.

Gloria Kani a indiqué que Tracey Boakye fait du chantage au chef du Congrès national démocratique (NDC) avec le bébé, afin d’amasser des fortunes pour elle-même; une action qu’elle juge malhonnête. Elle a insisté, à que l’ancien Président du Ghana, John Dramani Mahama, puisse faire en toute urgence ce test ADN sur l’enfant, pour se soustraire au déshonneur que Tracey Boakye lui cause.

« L’enfant n’est pas celui de Mahama. Arrêtez de faire chanter Mahama, parce que l’enfant n’est pas le sien. Sa famille viendra après vous et je m’assurerai personnellement qu’ils viennent après vous et lorsque nous auront les résultats du test ADN et que l’enfant n’est pas à lui, nous traiterons avec vous », a-t-elle révélée.