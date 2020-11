Ghana : décès de Jerry Rawlings, Akufo-Addo déclare 7 jours de deuil national

Après la mort de Jerry John Rawlings, hier jeudi, le Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a ordonné que tous les drapeaux nationaux flottent en berne. Nana Akufo-Addo, dans un communiqué, a officiellement annoncé aux Ghanéens la mort de l’ancien dirigeant du pays.

Le Président ghanéen a déclaré 7 jours de deuil national et a également exprimé sa tristesse face à la mort de Rawlings. «J e transmet les profondes condoléances du gouvernement et du peuple ghanéen à l’ancienne Première dame Nana Konadu Agyemang-Rawlings, aux enfants et à la famille du défunt Président, en ces temps difficiles ».

« J’ai ordonné que tous les drapeaux nationaux doivent voler en berne, pendant les sept prochains jours, dans toutes les régions du pays, et j’ai déclaré sept jours de deuil national, du vendredi 13 novembre au vendredi 20 novembre », indique certaines parties du communiqué.

L’ancien Président Jerry John Rawlings est décédé, ce jeudi 12 novembre 2020, après une brève maladie. Selon le média d’État Daily Graphic, l’ancien Président était admis à l’hôpital universitaire de Korle Bu, depuis environ une semaine pour une maladie non révélée. Il avait 73 ans.

À rappeler Jerry John Rawlings a récemment perdu et enterré sa mère, le mois dernier. À noter que l’ancien Président du Ghana, est né à Accra le 22 juin 1947, d’une mère Ghanéenne de Dzelukope, près de Keta, dans la région de la Volta, et d’un père Ecossais.