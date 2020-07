Ghana : Cheddar affiche son Apple en or de 24 carats

Le millionnaire ghanéen Cheddar, qui porte désormais le nom de Freedom Jacob Caeser, montre une fois de plus à quoi ressemble une vie luxueuse. Le magnat de l’immobilier, qui a maintenant consacré son temps à l’activisme panafricain a pris livraison d’un nouvel iPhone doré personnalisé qu’il a déballé dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Selon Freedom Jacob Caeser, l’or sur l’appareil Apple est de 24 carats. Sortant le téléphone d’une mallette, il a dit que c’était un cadeau d’un bon ami à lui. « Quand j’ai reçu ce cadeau, beaucoup de choses me passent par la tête, c’est comme si vous aviez les informations technologiques 2020 pour changer ce monde », a-t-il indiqué.

Le téléphone était livré avec un autre étui de téléphone plaqué or avec ses autres appareils que le millionnaire ghanéen Freedom Jacob Caeser a affiché sur les réseaux sociaux, pour les plus curieux. Le téléphone personnalisé a également son nom écrit dessus.

Rappelons que début juin, Freedom Jacob Caesar a rencontré l’imam en chef du Ghana pour obtenir sa bénédiction dans le cadre des activités du Freedom Movement visant à unifier les musulmans et les chrétiens.

« Bien que les chrétiens et les musulmans du Ghana aient de bonnes relations, les musulmans de notre pays sont plus privés de leurs droits dans les bidonvilles et dans le nord du pays. Ma vision est de voir les moyens de subsistance améliorés pour tous les Ghanéens et, finalement, tous les Africains, quelle que soit leur religion, un facteur qui ne doit plus nous diviser », avait lancé Freedom Jacob Caesar.

Il avait ajouté : « Je suis chrétien et pourtant j’ai rencontré l’imam en chef et soutenu des familles à Nima parce que je comprends que nous sommes tous un et notre nation ne peut prospérer que si nous avons tous le même accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé et l’assainissement ».