Ghana : Afia Schwarzenegger expose ses fesses et crée une polémique (vidéo)

À 38 ans, Afia Schwarzenegger, cette animatrice de télévision ghanéenne, a fait trembler le monde virtuel, en exposant son corps presque nu sur les réseaux sociaux. Des images très controversées.

L’ancienne animatrice de l’émission matinale Okew FM Yewo krom et l’émission Kokooko de UTV Ghana, Afia Schwarzenegger, de son vrai nom Valentina Nana Agyeiwaa, fait encore parler d’elle sur les réseaux sociaux. L’actrice controversée a secoué Instagram avec une vidéo montrant ses fesses nues et énormes, en faisant sensation sur sa page.

Dans cette vidéo d’une minute, on la voit se promener dans sa maison avec ses fesses nues tout en jouant sur le tube à succès de Nana Akyeampong, «Na Anka Ebeye Den».

L’ancien employé de Despite Media n’est pas à son premier spectacle inédit sur les réseaux sociaux. Elle est tout simplement une grande habituée de ce gendre de scène de nudité. Elle partage parfois des photos et des vidéos nues et torrides d’elle-même et se gorifie de son magnifique physique.

Sa dernière vidéo a attiré les commentaires d’autres célébrités, dont Tracey Boakye, Kisa Gbekle et Archipalago. Sur la Toile, c’est une vice polémique qui a été déclenchée. Si certains internautes apprécient pour le « plaisir des yeux », d’autres par contre n’ont pas hésité à tirer à boulets rouges sur la « mère de trois enfants qui doit garder un peu de son intimité à l’abri des regards ».