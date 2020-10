Ghana : 2163 projets en cours d’exécution dans la région de l’Upper West

Le Président ghanéen, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a déclaré que son gouvernement, depuis le 7 janvier 2017, s’est lancé dans l’exécution de 2163 projets dans la région de l’Upper West. Sur les 864 projets en cours, entre autres, 51 seraient dans le secteur de l’éducation, 17 dans le secteur de la santé, 18 dans le secteur des routes et 684 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement.

« 2 163 projets sont en cours d’exécution dans la région, 1 299 sont achevés et les 864 autres sont en cours. Sur les 1 299 projets achevés, 112 sont dans le secteur de l’éducation, 48 dans le secteur de la santé, 31 dans le secteur des routes et 256 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement », a-t-il indiqué.

Sur les 864 projets en cours, entre autres, le Président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a déclaré qu’il y en avait « 51 dans le secteur de l’éducation, 17 dans le secteur de la santé, 18 dans le secteur des routes et 684 dans le secteur de l’eau et de l’assainissement. Avec quatre autres pour Nana et la centrale nucléaire, nous ferons encore plus pour vous ».

Le Président Akufo-Addo l’a fait savoir, alors qu’il s’adressait aux membres de la Chambre des chefs de la région de l’Upper West, le premier jour de sa visite de travail de deux jours dans la région. À propos de l’agenda 111 du gouvernement, qui vise à construire des hôpitaux de district dans des districts sans structures sanitaires, au cours des 12 prochains mois, il a déclaré que le gouvernement construirait des hôpitaux au niveau de 5 districts dans la région de l’Upper West.

« Ce sont les districts de Daffiama / Bussie / Issa, Wa East, Lambussie / Karni, Sissala West et Wa West. Les hôpitaux auront une capacité de 100 lits, entièrement équipés, avec des logements appropriés pour le personnel médical, c’est-à-dire les médecins et le personnel », a-t-il ajouté.

Le Président Akufo-Addo a coupé le ruban pour la construction d’une installation de traitement des déchets solides à Wa, dans la région de l’Upper West. L’usine, qui est en cours de création par le Groupe Jospong et ses partenaires, en collaboration avec le gouvernement, est d’un coût est estimé à environ 15 millions d’euros (9,8 milliards FCFA).