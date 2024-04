Gaming au Maroc : à qui profite le marché de 207 millions d’euros ?

Au Maroc, le marché du gaming connaît une forte croissance, avec un volume d’affaires annuel estimé à plus de 207 millions d’euros en 2024. Si ce secteur est promu à des lendemains meilleurs avec une forte croissance en projection, la destination des profits reste toutefois inconnue.



Le marché du gaming au Maroc connaît une croissance fulgurante, avec un volume d’affaires annuel estimé à 207,80 millions d’euros en 2024 et une projection de 9,34% de croissance jusqu’en 2027. Cette dynamique est portée par une jeunesse de plus en plus connectée et adepte des jeux vidéo sur smartphones et tablettes.

Un segment lucratif dominé par les acteurs internationaux

Le segment le plus lucratif, celui des jeux téléchargeables, devrait dépasser le 92 millions d’euros en 2024. Cependant, cette manne financière profite principalement aux acteurs internationaux tels que Freefire et EA Sports FC, tandis que les acteurs locaux peinent à se positionner. L’industrie du gaming au Maroc souffre d’un manque criant d’éditeurs depuis la fermeture d’Ubisoft Casablanca en 2016.

De plus, il n’existe aucune école spécialisée en jeux vidéo au Maroc, ce qui freine l’émergence de talents nationaux. Malgré ces obstacles, un engouement certain pour la création de jeux vidéo existe au Maroc. Une dizaine de studios et une communauté d’une centaine de passionnés se mobilisent pour faire émerger une industrie locale du gaming.

Difficultés de financement et implication à parfaire

Le financement reste donc un défi pour les studios marocains. Le capital-risque étant frileux à investir dans un écosystème perçu comme immature. Sans compter que les rares levées de fonds ne suffisent souvent pas à assurer la pérennité des entreprises. Face à ces challenges, le gouvernement prend des mesures pour soutenir l’industrie naissante du gaming.

La première édition du Morocco Gaming Expo, qui se tiendra du 24 au 26 mai 2024 à Rabat, devrait jouer un rôle important dans la promotion de l’industrie et la mise en relation des acteurs clés. Le marché du gaming au Maroc recèle un fort potentiel, seulement son développement souffre de l’absence d’implication de tous les acteurs, notamment les studios, les investisseurs, les pouvoirs publics et les organismes de formation.