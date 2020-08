Gambie : plusieurs ministres infectés au Covid-19, le Président Barrow en quarantaine

Après que plusieurs ministres de son gouvernement ont chopé le virus, le président de la République de la Gambie, Adama Barrow, a décidé de se mettre en quarantaine.

Jusqu’ici, la pandémie du Coronavirus ne faisait pas encore craindre du côté de la Gambie, l’un des pays africains les moins touchés par le virus. Ces derniers jours, cependant, ce virus, comme s’il avait ciblé le sommet de l’Etat, a piqué plusieurs ministres de la République. A la suite de la vice-présidente et de plusieurs personnalités de la Gambie, trois autres membres du gouvernement viennent d’être infestés par le Covid-19.

Il s’agit du ministre de l’Economie et des Finances, du ministre de l’Energie et de la ministre de l’Agriculture. Une situation qui commence à véritablement inquiéter au niveau des plus hautes personnalités de la Gambie. Voilà comment la première Magistrate de la capitale Banjul, Rohey Malick Lowe, très inquiète de cette situation inédite, demande que soit prise la décision de confinement de la capitale toute entière. Selon elle, les décès se multiplient alors que son pays n’a pas les moyens de faire face.

Dans ces conditions, le président de la République n’a pas attendu pour prendre la décision de s’isoler et se mettre lui-même en quarantaine. Si le Président sénégalais, Macky Sall, avait été mis en quarantaine pour avoir été en contact avec une personne infectée, celui de la Gambie a pris la mesure très sage de s’auto isoler, en toute prudence, après que nombre de ses plus proches collaborateurs sont infectés par ce fameux virus.

Pourtant, jusqu’ici, la Gambie avait réussi la prouesse, malgré le fait d’être à l’intérieur du Sénégal, de rester l’un des pays africains les moins touchés par la pandémie. Mais, ces derniers jours, c’est la cacophonie totale dans ce pays voisin du pays de la Téranga om les cas de Coronavirus semblent se multiplier.