Gabon : Les conclusions du Dialogue National et leurs mises en oeuvres complexes

Le Dialogue national inclusif, une initiative du gouvernement de transition gabonais, s’est conclu le 30 avril 2024, marquant un tournant potentiel pour l’avenir politique et social du Gabon. Ouvert à toutes les strates de la société civile, le dialogue a réussi à dresser un vaste éventail de recommandations destinées à refondre les structures étatiques et répondre aux aspirations du peuple gabonais. Mais que va-t-il désormais advenir de ses conclusions ?

Le Dialogue national inclusif du Gabon, initié il y a un mois, s’est achevé sur une note d’espoir avec la présentation d’un rapport final riche en propositions de réformes profondes. Dans les principales réformes proposées, se trouvent des évolutions politiques et institutionnelles. En premier lieu, l’instauration d’un régime présidentiel avec un mandat de sept ans, renouvelable une fois. Mais aussi la mise en place d’une règle d’incompatibilité entre les fonctions de ministre et de député. Enfin, un accent particulier est mis sur le renforcement de la décentralisation et de la participation citoyenne.

Ensuite viennent les réformes économiques et sociales. D’abord la diversification économique pour réduire la dépendance aux hydrocarbures. Bien sûr aussi une lutte accrue contre la corruption. Enfin, la promotion de l’emploi des jeunes et l’amélioration de l’accès à l’éducation et à la santé.

Viennent ensuite les évolutions concernant les droits humains et justice. Le renforcement de l’État de droit, la lutte contre les discriminations, et la promotion de la réconciliation nationale.

Réactions et engagement politique

Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a officiellement reçu le rapport final et promis une mise en œuvre rapide des recommandations. Pour assurer le suivi, un comité composé de divers représentants sera établi.

Bien que les résolutions du Dialogue national soient nombreuses et ambitieuses, leur application effective constitue un défi majeur. L’adhésion de l’ensemble de la classe politique et la mobilisation des ressources nécessaires seront cruciales.

Prochaines étapes et espoirs du peuple du Gabon

La première étape significative doit être la constitution d’une Assemblée Constituante qui sera chargée de rédiger une nouvelle Constitution. Celle ci sera par la suite soumise à référendum en juin 2024.

Par ailleurs, le calendrier de Transition est fixé à 24 mois, avec possibilité d’extension, et devra culminer avec la tenue d’élections présidentielles et législatives libres et transparentes.

Malgré les obstacles, le peuple gabonais est optimiste. Les résultats du Dialogue national inclusif du Gabon marquent une étape décisive vers des réformes substantielles même si la réussite de cette transition dépendra de l’engagement continu des leaders politiques, du soutien international et de l’implication active de la société civile. Les mois à venir seront donc déterminants pour l’avenir du Gabon.