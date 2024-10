Gabon : lancement de la campagne pour le référendum le 7 novembre

Le Gabon lance sa campagne pour le référendum constitutionnel le 7 novembre, une étape importante vers une possible transformation du régime politique.

Le Gabon s’apprête à entrer dans une nouvelle phase politique avec le lancement de la campagne électorale pour le référendum constitutionnel, prévu le 16 novembre. Annoncée par le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault, cette campagne débutera le 7 novembre et marquera un tournant important dans le paysage politique gabonais, surtout après les événements tumultueux de l’année précédente. Les Gabonais auront l’opportunité de se prononcer sur une nouvelle Constitution qui pourrait transformer le régime actuel.

Une consultation historique

Ce référendum est le premier depuis 1995 et revêt une importance capitale pour les Gabonais. Les citoyens seront appelés à voter sur un projet de Constitution qui propose de passer d’un régime semi-parlementaire à un régime présidentiel. Cette proposition est issue du Dialogue National Inclusif, un processus visant à établir un consensus national après une période de turbulences politiques.

Pour garantir la transparence de ce contrôle, le gouvernement a décidé d’autoriser la présence d’observateurs internationaux, une décision reconnue par de nombreuses ONG locales. Hermann Immongault a souligné que cette ouverture visait à renforcer la crédibilité du processus électoral, contrairement aux élections générales de 2023, où l’accès aux observateurs et aux médias était strictement contrôlé.

Les modalités du vote

Les électeurs disposeront de deux bulletins : le vert pour un « oui » et le rouge pour un « non » au projet de nouvelle Constitution. L’examen se déroulera sous l’égide de 89 commissions électorales locales et 15 commissions consulaires, qui seront responsables du bon déroulement des opérations de vote et de dépouillement. Les Gabonais sont appelés à participer massivement, et le ministre a rassuré que les anciennes cartes d’identité resteront valides pour l’électeur.

Ce référendum arrive à un moment déterminant, où le Gabon tente de tourner la page d’une période marquée par des tensions et des incertitudes politiques. Le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, a engagé le pays sur la voie d’une plus grande transparence et d’une meilleure gouvernance. Le résultat des élections pourrait redéfinir les structures du pouvoir et la dynamique politique au Gabon.