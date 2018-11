Gabon : Jean Ping cherche-t-il à destituer Ali Bongo ?

Après six mois de silence, l’opposant Jean Ping, qui se présente toujours comme le Président élu du Gabon, a effectué une sortie télévisée, au moment-même où le chef de l’Etat Ali Bongo est interné en Arabie Saoudite pour un malaise annoncé très sérieux.

Au Gabon, une confusion pourrait s’installer avec la sortie de l’opposant Jean Ping qui appelle le peuple au rassemblement. Sans citer le nom d’Ali Bongo Ondimba, et sans piper mot sur la santé du dirigeant interné à Riyad, alors qu’on évoque un AVC, un œdème cérébral et même sa mort, Jean Ping a rompu le silence, après six mois de mutisme, dans un message à la nation.

Selon RFI, Jean Ping a livré son message dans un décor très solennel : Hymne national, drapeau tricolore, armoiries nationales et costume cravate. « En ma qualité de président de la République élu (…) je vous invite aujourd’hui au rassemblement », a-t-il dit s’adressant à ses « chers compatriotes ».

Jean Ping, qui a eu une pensée pour les victimes des violences post-électorales de 2016, sans oublier les détenus politiques, a indiqué que « la souveraineté du peuple, qui s’est exprimé le 27 août 2016 et me désignant comme président de la République gabonaise, sera respectée. Je crois sincèrement que le moment est venu pour qu’il en soit ainsi. Je tends la main, j’ouvre les bras à toutes les Gabonaises, à tous les Gabonais, sans exception ».

Même s’il n’a donné aucune consigne et n’a pas dit un seul mot sur l’état de santé du Président Ali Bongo Ondimba dont il n’a même pas cité le nom, tout porte à croire que Jean Ping cherche à destituer le chef de l’Etat au moment-même où ce dernier est hospitalisé en Arabie Saoudite.