Libreville et la Havane ont renforcé leur coopération dans le domaine sanitaire par la signature le 9 juillet 2017 d’un nouvel accord et d’un avenant à l’accord établi en 2004 destinés à permettre au Gabon de bénéficier d’un appui renforcé du corps médical cubain et de l’expertise de l’industrie médico-sanitaire.

Les documents ont été paraphés par le ministre gabonais de la Santé publique et de la Population, Pr. Léon Nzouba et son homologue cubain, Dr. Roberto Morales Ojeda.

Les accords signés dimanche 9 juillet induiront notamment le doublement (de 30 à 60, avec un objectif final à 100) sous trois mois des effectifs de la brigade cubaine au Gabon, l’envoi rapide de 50 candidats aux études médicales à Cuba (200 places proposées par La Havane), un projet d’hôpital cubano-gabonais assorti d’un programme de formation aux métiers de la santé, un projet de conventionnement des évacuations sanitaires et l’apport de l’expertise industrielle cubaine sur la production de médicaments génériques.

« Ces avancées majeures vont impacter directement les indicateurs de santé », s’est félicité le ministre gabonais de la Santé. « En rencontrant les praticiens qui œuvrent au Centre international de santé La Pradera, comme nous venons de le faire avec le président de la république, on doit reconnaître qu’ils opèrent avec les meilleurs équipements du monde dans le cadre d’un système de santé performant et totalement gratuit pour la population », a ajouté le professeur Léon Nzouba, pleinement satisfait de la relance concrète de la coopération médico-pédagogique avec le pays des célèbres brigadistes en blouse blanche.

Avec 90.000 médecins (8,2/1000 hab.) sur son territoire et quelque 25.000 autres répartis dans 63 pays, accueillant 9000 étudiants étrangers aux côtés des 50.000 Cubains en formation médicale, producteur autonome de plus de 60% de ses médicaments, Cuba constitue pour le Gabon un partenaire de tout premier plan, dans un domaine où l’Île excelle !